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Абдул Камара
Статистика
Абдул Камара - статистика
Завершил карьеру
20 февраля 1990 (36)
#9 | Полузащитник
177 см | 68 кг
Гвинея | Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2017/2018
Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Чемпионшип 2016/2017
Англия. Кубок 2015/2016
Англия. Чемпионшип 2015/2016
Кубок Африканских Наций 2015
Франция. Лига 1 2015/2016
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Генгам
12
2
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 16 тур
Труа
0 : 1
02.12.2017
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Генгам
0 : 0
29.11.2017
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2017
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Генгам
1 : 1
18.11.2017
Анжер
1' - 90'
14'
Франция. Лига 1, 12 тур
Монако
6 : 0
04.11.2017
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Генгам
1 : 1
28.10.2017
Амьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Нант
2 : 1
21.10.2017
Генгам
1' - 90'
70'
Франция. Лига 1, 9 тур
Генгам
2 : 0
14.10.2017
Ренн
Был в запасе
89'
Франция. Лига 1, 8 тур
Генгам
1 : 1
30.09.2017
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Бордо
3 : 1
23.09.2017
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Генгам
1 : 0
16.09.2017
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Лион
2 : 1
10.09.2017
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Генгам
2 : 0
27.08.2017
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Ницца
2 : 0
19.08.2017
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Генгам
0 : 3
13.08.2017
ПСЖ
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Метц
1 : 3
05.08.2017
Генгам
1' - 54'
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