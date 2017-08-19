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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Генгам
Ницца - Генгам: обзор матча 19 августа 2017
Ницца
19.08.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 3 тур
2 : 0
Завершен
Генгам
45'
А. Плеа
47'
Р. Вальтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Генгам
Желтая карточка
К. Жалле
83'
80'
Желтая карточка
Д. Икоко
Желтая карточка
Данте
74'
68'
Желтая карточка
Э. Дидо
ГОЛ! 2:0!
Р. Вальтер
Пас отдал
П. Лис-Мелу
47'
ГОЛ! 1:0!
А. Плеа
Пас отдал
Ж. Мишель Сери
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
4
Данте
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
10
Уэсли Снейдер
ЦП
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
8
Люка До
ОП
18
Лебоганг Фири
ЦП
9
Абдул Камара
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
7
Джимми Бриан
ЦФ
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
5
Мустафа Диалло
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
4-5-1
30
Кардиналь
4
Данте
23
Ле Марша
13
Жалле
2
Суке
61
Тамез
6
Вальтер
33
Лис-Мелу
10
Снейдер
14
Сери
14
Плеа
4-1-3-1-1
1
Юнссон
32
Икоко
5
Ребошу
29
Кербра
15
Сорбон
8
До
18
Фири
9
Камара
17
Дидо
10
Бляс
7
Бриан
Остались в запасе
Ницца
Генгам
19
Бассем Срарфи
ПВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
97
Маркус Коко
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
5
Мустафа Диалло
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
Остались в запасе
19
Бассем Срарфи
ПВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Остались в запасе
97
Маркус Коко
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
5
Мустафа Диалло
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Ницца - Генгам
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Стадион:
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