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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Лилль
Генгам - Лилль: обзор матча 16 сентября 2017
Генгам
16.09.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 6 тур
1 : 0
Завершен
Лилль
90+3'
Э. Дидо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Лилль
ГОЛ! 1:0!
Э. Дидо
90'
+3
Желтая карточка
Л. До
90'
57'
Желтая карточка
Я. Бензия
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
8
Люка До
ОП
18
Лебоганг Фири
ЦП
9
Абдул Камара
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
28
Ив Биссума
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Генгам
1
Денис Петрич
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
5
Мустафа Диалло
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
Лилль
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
26
Роминиге Куаме
ЦП
10
Фарес Бахлули
АП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
4-1-2-3
1
Юнссон
5
Ребошу
20
Эбоа-Эбоа
29
Кербра
32
Икоко
8
До
18
Фири
9
Камара
7
Бриан
93
Салибу
9
Тюрам
4-1-1-2-2
16
Меньян
24
Малку
32
Ие
6
Алонсо
97
Балло-Туре
10
Амаду
28
Биссума
21
Эль-Гази
8
Бензия
7
Араухо
19
Пепе
Остались в запасе
Генгам
Лилль
97
Маркус Коко
ПВ
1
Денис Петрич
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
5
Мустафа Диалло
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
10
Фарес Бахлули
АП
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
26
Роминиге Куаме
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Остались в запасе
97
Маркус Коко
ПВ
1
Денис Петрич
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
5
Мустафа Диалло
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
Остались в запасе
10
Фарес Бахлули
АП
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
26
Роминиге Куаме
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Статистика матча Генгам - Лилль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
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