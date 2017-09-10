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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Генгам
Лион - Генгам: обзор матча 10 сентября 2017
Лион
10.09.2017, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 5 тур
2 : 1
Завершен
Генгам
19'
М. Диас
72'
Н. Фекир
71'
М. Тюрам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Генгам
Желтая карточка
Марсело
83'
82'
Желтая карточка
Л. Бляс
ГОЛ! 2:1!
Н. Фекир
Пас отдал
М. Депай
72'
71'
ГОЛ! 1:1!
М. Тюрам
Пас отдал
Э. Дидо
32'
Желтая карточка
П. Ребошу
Желтая карточка
К. Мартинс
28'
ГОЛ! 1:0!
М. Диас
Пас отдал
Н. Фекир
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Маршал
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Рафаэл
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
29
Люка Тусар
ОП
10
Набиль Фекир
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
8
Люка До
ОП
5
Мустафа Диалло
ЦП
9
Абдул Камара
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
2
Кенни Тете
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
Генгам
1
Денис Петрич
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
18
Лебоганг Фири
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
11
Слоан Прива
ЦФ
4-2-2-2
1
Лопеш
21
Маршал
2
Рафаэл
6
Марсело
21
Морель
35
Мартинс
29
Тусар
10
Фекир
11
Траоре
10
Депай
9
Диас
4-1-3-2
1
Юнссон
32
Икоко
29
Кербра
5
Ребошу
15
Сорбон
8
До
5
Диалло
9
Камара
17
Дидо
7
Бриан
9
Тюрам
Остались в запасе
Лион
Генгам
70
Максвел Корне
ЛВ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
2
Кенни Тете
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
97
Маркус Коко
ПВ
1
Денис Петрич
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
18
Лебоганг Фири
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
11
Слоан Прива
ЦФ
Остались в запасе
70
Максвел Корне
ЛВ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
2
Кенни Тете
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
Остались в запасе
97
Маркус Коко
ПВ
1
Денис Петрич
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
18
Лебоганг Фири
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
11
Слоан Прива
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Лион - Генгам
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
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