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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - ПСЖ
Генгам - ПСЖ: обзор матча 13 августа 2017
Генгам
13.08.2017, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 2 тур
0 : 3
Завершен
ПСЖ
52'
Д. Икоко (АГ)
62'
Э. Кавани
82'
Неймар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - ПСЖ
82'
ГОЛ! 0:3!
Неймар
Пас отдал
Э. Кавани
Желтая карточка
Л. До
77'
67'
Желтая карточка
М. Верратти
62'
ГОЛ! 0:2!
Э. Кавани
Пас отдал
Неймар
52'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Икоко
32'
Желтая карточка
Т. Мотта
Желтая карточка
Д. Икоко
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
17
Этьен Дидо
ЛП
8
Люка До
ОП
9
Абдул Камара
ЦП
93
Яннис Салибу
АП
97
Маркус Коко
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
5
Мустафа Диалло
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Юнссон
5
Ребошу
15
Сорбон
29
Кербра
32
Икоко
8
До
17
Дидо
9
Камара
93
Салибу
97
Коко
7
Бриан
4-3-2-1
23
Ареоля
10
Алвес
5
Маркиньос
3
Силва
3
Курзава
6
Верратти
12
Рабьо
8
Мотта
11
Ди Мария
10
Неймар
10
Кавани
Остались в запасе
Генгам
ПСЖ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
5
Мустафа Диалло
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
5
Мустафа Диалло
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
Остались в запасе
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Генгам - ПСЖ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Рудуру
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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