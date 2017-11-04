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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Генгам
Монако - Генгам: обзор матча 04 ноября 2017
Монако
04.11.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 12 тур
6 : 0
Завершен
Генгам
10'
Г. Каррийо
27'
А. Траоре
36'
Б. Кейта
45+1'
Фабиньо (П)
76'
А. Траоре
78'
Г. Каррийо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Генгам
ГОЛ! 6:0!
Г. Каррийо
Пас отдал
Р. Геззаль
78'
ГОЛ! 5:0!
А. Траоре
Пас отдал
А. Туре
76'
Желтая карточка
А. Туре
70'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Фабиньо
45'
+1
ГОЛ! 3:0!
Б. Кейта
Пас отдал
Р. Лопеш
36'
34'
Желтая карточка
Л. До
ГОЛ! 2:0!
А. Траоре
Пас отдал
А. Туре
27'
ГОЛ! 1:0!
Г. Каррийо
Пас отдал
А. Туре
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
10
Адама Траоре
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
8
Люка До
ОП
9
Абдул Камара
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
27
Адама Дьякаби
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
18
Рашид Геззаль
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
11
Слоан Прива
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Субашич
15
Глик
6
Жорже
24
Раджи
6
Туре
6
Фабиньо
10
Траоре
18
Тилеманс
9
Лопеш
9
Каррийо
17
Кейта
3-1-3-2-1
1
Юнссон
20
Эбоа-Эбоа
29
Кербра
7
Мартинс Перейра
8
До
9
Камара
5
Диалло
27
Табану
97
Коко
10
Бляс
9
Тюрам
Остались в запасе
Монако
Генгам
96
Кевин Н'Дорам
ОП
27
Адама Дьякаби
ЛВ
16
Диего Бенальо
ВР
18
Рашид Геззаль
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
16
Марк-Орель Каяр
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
11
Слоан Прива
ЦФ
Остались в запасе
96
Кевин Н'Дорам
ОП
27
Адама Дьякаби
ЛВ
16
Диего Бенальо
ВР
18
Рашид Геззаль
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Остались в запасе
16
Марк-Орель Каяр
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
11
Слоан Прива
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Монако - Генгам
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
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