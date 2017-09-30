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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Тулуза
Генгам - Тулуза: обзор матча 30 сентября 2017
Генгам
30.09.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 8 тур
1 : 1
Завершен
Тулуза
1'
М. Тюрам
40'
Сомалья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Тулуза
Желтая карточка
Л. До
63'
61'
Желтая карточка
И. Силла
45'
Желтая карточка
К. Жульен
40'
ГОЛ! 1:1!
Сомалья
Пас отдал
А. Делор
ГОЛ! 1:0!
М. Тюрам
Пас отдал
Л. До
1'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
8
Люка До
ОП
17
Этьен Дидо
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
16
Жанелли Имбула
ЦП
7
Сомалья
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Генгам
1
Денис Петрич
ВР
26
Тибо Жиресс
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
9
Абдул Камара
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
22
Клеман Мишелен
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
11
Ола Тойвонен
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
4-1-2-3
1
Юнссон
5
Ребошу
20
Эбоа-Эбоа
29
Кербра
15
Сорбон
8
До
17
Дидо
5
Диалло
7
Бриан
93
Салибу
9
Тюрам
3-3-2-2
40
Лафон
29
Мубандже
6
Жульен
20
Яго
98
Амьен-Аду
29
Бли
4
Силла
16
Имбула
7
Сомалья
9
Делор
10
Жан
Остались в запасе
Генгам
Тулуза
1
Денис Петрич
ВР
26
Тибо Жиресс
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
9
Абдул Камара
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
22
Клеман Мишелен
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
18
Янник Каюзак
ОП
11
Ола Тойвонен
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
26
Тибо Жиресс
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
9
Абдул Камара
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
Остались в запасе
22
Клеман Мишелен
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
18
Янник Каюзак
ОП
11
Ола Тойвонен
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча Генгам - Тулуза
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
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