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Андрей Кива
Статистика
Андрей Кива - статистика
Завершил карьеру
21 ноября 1989 (36)
#20 | Полузащитник
174 см | 64 кг
Украина
Статистика
Публикации
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нефтехимик
12
3
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 24 тур
Cибирь
2 : 1
26.11.2016
Нефтехимик
1' - 56'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Нефтехимик
0 : 0
19.11.2016
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Химки
3 : 2
13.11.2016
Нефтехимик
1' - 90'
16, 18'
Россия. ФНЛ, 20 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
05.11.2016
Нефтехимик
35' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Нефтехимик
0 : 1
22.10.2016
Тюмень
72' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Тосно
4 : 2
15.10.2016
Нефтехимик
1' - 74'
75'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Луч
1 : 0
17.09.2016
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Нефтехимик
1 : 2
10.09.2016
Факел
64' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Спартак-Нальчик
3 : 2
03.09.2016
Нефтехимик
1' - 27'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Нефтехимик
1 : 4
28.08.2016
Кубань (ЛФЛ)
67' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Волгарь
3 : 0
21.08.2016
Нефтехимик
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Нефтехимик
1 : 0
17.08.2016
Мордовия
1' - 57'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Зенит-2
2 : 2
13.08.2016
Нефтехимик
1' - 62'
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