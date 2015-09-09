Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Константин Жильцов - статистика

    Защитник
    Имя Константин
    Отчество Владимирович
    Фамилия Жильцов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 января 1983 (40 лет)
    Рост 177
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Пари НН 13 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.10.2015 89' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 2:1 Химик (Дзержинск)
    26.10.2015 1' -54' Нефтехимик (Нижнекамск) 1:0 Пари НН (Нижний Новгород)
    53'
    20.10.2015 46' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 1:0 Динамо (Киров)
    14.10.2015 46' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 0:3 Пари НН (Нижний Новгород)
    08.10.2015 78' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 0:2 Носта (Новотроицк)
    03.10.2015 1' -90' Челябинск (Челябинск) 1:3 Пари НН (Нижний Новгород)
    27.09.2015 1' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 2:0 Сызрань-2003 (Сызрань)
    21.09.2015 47' -90' Волга (Ульяновск) 1:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    15.09.2015 77' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 3:1 Зенит-Ижевск (Ижевск)
    09.09.2015 Был в запасе Пари НН (Нижний Новгород) 0:0 Нефтехимик (Нижнекамск)
    03.09.2015 76' -90' Динамо (Киров) 2:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    28.08.2015 Был в запасе Пари НН (Нижний Новгород) 1:1 Лада-Тольятти (Тольятти)
    21.08.2015 71' -90' Носта (Новотроицк) 0:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    16.08.2015 Был в запасе Пари НН (Нижний Новгород) 0:0 Челябинск (Челябинск)
    10.08.2015 Был в запасе Сызрань-2003 (Сызрань) 1:1 Пари НН (Нижний Новгород)
    03.08.2015 89' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 2:0 Волга (Ульяновск)
    28.07.2015 Был в запасе Зенит-Ижевск (Ижевск) 1:0 Пари НН (Нижний Новгород)
    20.07.2015 1' -84' Химик (Дзержинск) 1:1 Пари НН (Нижний Новгород)
    • Читайте нас: 
    11