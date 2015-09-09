|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пари НН
|13
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.10.2015
|89' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:1
|Химик (Дзержинск)
|26.10.2015
|1' -54'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:0
|Пари НН (Нижний Новгород)
|53'
|20.10.2015
|46' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:0
|Динамо (Киров)
|14.10.2015
|46' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:3
|Пари НН (Нижний Новгород)
|08.10.2015
|78' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:2
|Носта (Новотроицк)
|03.10.2015
|1' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|1:3
|Пари НН (Нижний Новгород)
|27.09.2015
|1' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:0
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|21.09.2015
|47' -90'
|Волга (Ульяновск)
|1:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|15.09.2015
|77' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|3:1
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|09.09.2015
|Был в запасе
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:0
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|03.09.2015
|76' -90'
|Динамо (Киров)
|2:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|28.08.2015
|Был в запасе
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|21.08.2015
|71' -90'
|Носта (Новотроицк)
|0:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|16.08.2015
|Был в запасе
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:0
|Челябинск (Челябинск)
|10.08.2015
|Был в запасе
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|1:1
|Пари НН (Нижний Новгород)
|03.08.2015
|89' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:0
|Волга (Ульяновск)
|28.07.2015
|Был в запасе
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|1:0
|Пари НН (Нижний Новгород)
|20.07.2015
|1' -84'
|Химик (Дзержинск)
|1:1
|Пари НН (Нижний Новгород)