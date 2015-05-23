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Элдер Поштига
Статистика
Элдер Поштига - статистика
Завершил карьеру
2 августа 1982 (44), Вила-ду-Конди
#9 | Нападающий
180 см | 76 кг
Португалия
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Испания. Примера 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
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Испания. Примера 2013/2014
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Товарищеские матчи. Сборные 2010
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Чемпионат Португалии 2009/2010
Лига Чемпионов 2008/2009
Чемпионат Европы 2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Депортиво
14
1
1
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Барселона
2 : 2
23.05.2015
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Депортиво
2 : 0
17.05.2015
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Атлетик
1 : 1
09.05.2015
Депортиво
71' - 90'
78'
Испания. Примера, 33 тур
Малага
1 : 1
26.04.2015
Депортиво
81' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Депортиво
1 : 0
03.01.2015
Атлетик
71' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Вильярреал
3 : 0
21.12.2014
Депортиво
70' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Депортиво
1 : 0
15.12.2014
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
0 : 1
06.12.2014
Малага
1' - 63'
Испания. Примера, 13 тур
Атлетико
2 : 0
30.11.2014
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Депортиво
0 : 0
22.11.2014
Реал Сосьедад
1' - 75'
Испания. Примера, 11 тур
Кордоба
0 : 0
07.11.2014
Депортиво
1' - 29'
16'
29'
Испания. Примера, 10 тур
Депортиво
1 : 2
31.10.2014
Хетафе
46' - 90'
80'
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 0
26.10.2014
Депортиво
59' - 90'
69'
Испания. Примера, 6 тур
Депортиво
0 : 1
28.09.2014
Альмерия
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Сельта
2 : 1
23.09.2014
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Депортиво
2 : 8
20.09.2014
Реал
1' - 46'
Испания. Примера, 3 тур
Эйбар
0 : 1
15.09.2014
Депортиво
1' - 90'
13'
55'
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