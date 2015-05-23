Статистика по турнирам

Испания. Примера 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Испания. Примера 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Лига Европы 2013/2014 Испания. Примера 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Чемпионат Европы 2012 Испания. Примера 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Чемпионат Португалии 2009/2010 Лига Чемпионов 2008/2009 Чемпионат Европы 2008 Лига Чемпионов 2007/2008