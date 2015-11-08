Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дмитрий Волкотруб - статистика

Завершил карьеру
23 апреля 1992 (34)
#1 | Вратарь
195 см | 86 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Домодедово
14
-20
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 19 тур
Домодедово
2 : 1
08.11.2015
Псков
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 18 тур
Строгино
1 : 1
01.11.2015
Домодедово
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 17 тур
ЦРФСО
2 : 0
26.10.2015
Домодедово
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 16 тур
Домодедово
3 : 0
21.10.2015
Коломна
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 15 тур
Торпедо Вл
2 : 2
17.10.2015
Домодедово
1' - 90'
45'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 14 тур
Домодедово
1 : 3
11.10.2015
Сочи
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 13 тур
Химки
4 : 0
05.10.2015
Домодедово
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 12 тур
Домодедово
0 : 3
01.10.2015
Текстильщик
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 10 тур
Волга
1 : 1
19.09.2015
Домодедово
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 9 тур
Домодедово
0 : 1
15.09.2015
Знамя Труда
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 8 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 1
08.09.2015
Домодедово
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 7 тур
Домодедово
0 : 1
01.09.2015
Москва
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 6 тур
Карелия
0 : 2
25.08.2015
Домодедово
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 5 тур
Псков
1 : 0
18.08.2015
Домодедово
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 4 тур
Домодедово
1 : 1
12.08.2015
Строгино
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 3 тур
Домодедово
2 : 2
04.08.2015
ЦРФСО
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 2 тур
Коломна
2 : 3
28.07.2015
Домодедово
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 1 тур
Домодедово
0 : 2
20.07.2015
Спартак К
1' - 90'
Главные новости
ВидеоАршавин и Глеб устроили гонки на тракторах в Беларуси
13:55
2
«Относятся как к ребенку»: игроки «Галатасарая» игнорируют Батракова
13:38
2
Аршавин назвал себя лучшим игроком в истории России
13:30
10
Григорян поставил крест на Батракове
12:55
8
Актер Бурунов дал совет Игдисамову из ЦСКА
12:11
7
Мостовой прокомментировал нежелание клубов приглашать его на работу
11:58
2
«Зажали мне 60 тысяч»: Аршавин впервые откровенно рассказал, почему не перешел в «Спартак»
11:48
4
В Турции разъярены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
11:43
2
Дзюба откровенно ответил на вопрос о своем будущем
10:59
5
Названо главное разочарование старта сезона РПЛ
10:41
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+