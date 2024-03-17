Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Люк Кастаньос - статистика

Завершил карьеру
27 сентября 1992 (33), Роттердам
#9 | Нападающий
183 см | 74 кг
Нидерланды
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Магдебург
19
4
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Карлсруэ
7 : 0
17.03.2024
Магдебург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Магдебург
0 : 1
09.03.2024
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Падерборн
0 : 0
03.03.2024
Магдебург
84' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Магдебург
3 : 0
24.02.2024
Шальке-04
76' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Герта
3 : 2
16.02.2024
Магдебург
72' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Магдебург
1 : 0
10.02.2024
Санкт-Паули
46' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Магдебург
1 : 1
02.02.2024
Хольштайн
1' - 60'
55'
55'
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Айнтрахт
1 : 0
28.01.2024
Магдебург
46' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Магдебург
2 : 3
16.12.2023
Фортуна
1' - 90'
37'
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Гройтер Фюрт
1 : 1
09.12.2023
Магдебург
1' - 90'
45'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Магдебург
4 : 1
02.12.2023
Кайзерслаутерн
1' - 67'
17'
62'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Оснабрюк
0 : 2
25.11.2023
Магдебург
1' - 68'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
1 : 2
29.10.2023
Эльверсберг
34' - 57'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
20.10.2023
Магдебург
46' - 90'
60'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
1 : 1
07.10.2023
Карлсруэ
46' - 90'
49'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
1 : 0
01.10.2023
Магдебург
1' - 90'
30'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Магдебург
1 : 1
22.09.2023
Падерборн
71' - 90'
85'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
4 : 3
16.09.2023
Магдебург
80' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Магдебург
6 : 4
02.09.2023
Герта
69' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Санкт-Паули
0 : 0
27.08.2023
Магдебург
46' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Хольштайн
2 : 4
20.08.2023
Магдебург
64' - 90'
68'
Главные новости
Дзюба откровенно ответил на вопрос о своем будущем
10:59
Названо главное разочарование старта сезона РПЛ
10:41
В Турции возмущены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
09:22
1
Унизительное поражение Батракова, Мостового готовы взять в тренерский штаб и другие новости
02:00
Генич раскрыл, какой трансфер внутри РПЛ сорвался в последний день летнего ТО
01:45
Ташуев: «У «Спартака» есть одна проблема»
01:35
7
В Турции объяснили, почему Батраков не вышел в старте «Галатасарая» на матч с «Трабзонспором»
00:57
«Отрезанный ломоть»: Шнякин – о футболисте «Краснодара»
00:47
2
Реакция Генича на игру «Барселоны»: «Это другой вид спорта»
00:37
1
Ташуев: «Я что, жертвоприношение, что ли?»
00:27
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+