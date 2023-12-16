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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Магдебург - Фортуна
Магдебург - Фортуна: обзор матча 16 декабря 2023
Магдебург
16.12.2023, суббота, 15:00
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
2 : 3
Завершен
Фортуна
17'
Х. Бокхорн
37'
К. Амаечи
46'
В. Вермей
70'
С. Аппелькамп
75'
В. Вермей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Магдебург - Фортуна
90'
+3
Замена
D. Bunk
️️️️
С. Аппелькамп
Желтая карточка
Б. Атик
90'
86'
Желтая карточка
Я. Энгельхардт
83'
Замена
K. Suso
️️️️
Х. Цолис
Замена
A. Nollenberger
️️️️
Х. Бокхорн
83'
83'
Замена
K. Samuel Manu
️️️️
J. de Wijs
Замена
T. Ito
️️️️
Л. Белл Белл
76'
75'
ГОЛ! 2:3!
В. Вермей
Пас отдал
Х. Цолис
70'
ГОЛ! 2:2!
С. Аппелькамп
Пас отдал
T. Christopher Oberdorf
Замена
М. Эль-Ханкури
️️️️
К. Амаечи
62'
Желтая карточка
К. Амаечи
60'
49'
Желтая карточка
Д. Ястржембски
46'
ГОЛ! 2:1!
В. Вермей
Пас отдал
С. Аппелькамп
46'
Замена
Д. Ястржембски
️️️️
T. Uchino
46'
Замена
Й. Немец
️️️️
Ф. Клаус
40'
Желтая карточка
Х. Цолис
ГОЛ! 2:0!
К. Амаечи
Пас отдал
Л. Кастаньос
37'
ГОЛ! 1:0!
Х. Бокхорн
Пас отдал
А. Конде
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Магдебург
19
Леон Белл Белл
ЛЗ
4
Анди Хоти
ЦЗ
15
Даниэль Хебер
ЦЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
23
Бариш Атик
ЛВ
23
Даниэль Эльфадли
ОП
13
Коннор Кремпицки
ЦП
6
Амара Конде
(К)
ЦП
10
Ксавье Амаечи
ПВ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
1
Dominik Reimann
ЦФ
Главный тренер
Петрик Сандер
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
(К)
ВР
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
15
Tim Christopher Oberdorf
ЦЗ
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
22
Takashi Uchino
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
16
Янник Энгельхардт
ОП
30
Феликс Клаус
ЦП
22
Ао Танака
ЦП
8
Синта Аппелькамп
ПВ
9
Венсан Вермей
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Магдебург
30
Noah Kruth
ВР
24
Tarek Chahed
ЦЗ
5
Джейми Лоуренс
ЦЗ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
17
Alexander Nollenberger
ЦП
20
Джона Фабиш
ЦП
30
Хасон Чека
ПВ
17
Tatsuya Ito
ЦФ
70
Ahmet Arslan
ЦФ
Фортуна
1
Карол Немчински
ВР
5
Seymour Fünger
ЦЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
8
Klaus Suso
ЦП
2
King Samuel Manu
ЦП
35
Daniel Bunk
ЦП
11
Йона Немец
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
4-1-2-2-2
19
Белл Белл
4
Хоти
15
Хебер
7
Бокхорн
23
Эльфадли
13
Кремпицки
6
Конде
23
Атик
10
Амаечи
1
9
Кастаньос
4-1-2-2-1
33
Кастенмайер
15
30
22
5
Зиберт
16
Энгельхардт
30
Клаус
22
Танака
8
Аппелькамп
17
Цолис
9
Вермей
7
Бокхорн
17
17
7
Бокхорн
10
Амаечи
27
Эль-Ханкури
27
Эль-Ханкури
10
Амаечи
19
Белл Белл
17
17
19
Белл Белл
17
Цолис
8
8
17
Цолис
30
2
2
30
8
Аппелькамп
35
35
8
Аппелькамп
22
27
Ястржембски
27
Ястржембски
22
30
Клаус
11
Немец
11
Немец
30
Клаус
Остались в запасе
Магдебург
Фортуна
30
Noah Kruth
ВР
24
Tarek Chahed
ЦЗ
5
Джейми Лоуренс
ЦЗ
20
Джона Фабиш
ЦП
30
Хасон Чека
ПВ
70
Ahmet Arslan
ЦФ
Главный тренер
Петрик Сандер
1
Карол Немчински
ВР
5
Seymour Fünger
ЦЗ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Остались в запасе
30
Noah Kruth
ВР
24
Tarek Chahed
ЦЗ
5
Джейми Лоуренс
ЦЗ
20
Джона Фабиш
ЦП
30
Хасон Чека
ПВ
70
Ahmet Arslan
ЦФ
Остались в запасе
1
Карол Немчински
ВР
5
Seymour Fünger
ЦЗ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Петрик Сандер
Главный тренер
Уве Реслер
Статистика матча Магдебург - Фортуна
2
3
Всего ударов по воротам
4
3
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
1
2
Нарушения
5
5
Количество передач
247
243
Сейвы
1
1
Точность передач %
78
81
Удары мимо ворот
1
2
Удары из пределов штрафной
1
2
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Матчи команд
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Магдебург
- : -
29.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
6 : 1
24.10.2026
Карлсруэ
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Бахер
(Мюнхен)
Стадион:
Авнет Арена
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