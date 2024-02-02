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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Магдебург - Хольштайн
Магдебург - Хольштайн: обзор матча 02 февраля 2024
Магдебург
02.02.2024, пятница, 20:30
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Хольштайн
90+5'
E. Kuhinja
27'
Т. Беккер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Магдебург - Хольштайн
ГОЛ! 1:1!
E. Kuhinja
90'
+5
Замена
E. Kuhinja
️️️️
Ж. Югонет
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
Н. Ремберг
83'
Желтая карточка
Т. Вайнер
82'
Замена
M. Kirkeskov
️️️️
М. Коменда
75'
Замена
J. Sterner
️️️️
Й. Меес
Замена
T. Ito
️️️️
S. Gnaka
75'
75'
Замена
Х. Арон Фридйонссон
️️️️
Ш. Мачино
66'
Замена
М. Шульц
️️️️
С. Скрыбски
Замена
Л. Шулер
️️️️
Л. Кастаньос
60'
Пенальти не реализован!
Л. Кастаньос
55'
46'
Замена
Ф. Порат
️️️️
Л. Холтби
Замена
A. Nollenberger
️️️️
Х. Чека
46'
Замена
К. Кремпицки
️️️️
T. Müller
46'
Желтая карточка
Ж. Югонет
29'
27'
ГОЛ! 0:1!
Т. Беккер
Желтая карточка
T. Müller
26'
18'
Желтая карточка
Л. Холтби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Магдебург
4
Анди Хоти
ЦЗ
15
Даниэль Хебер
ЦЗ
4
Жан Югонет
ЦЗ
8
Silas Gnaka
ЦЗ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
23
Бариш Атик
(К)
ЛВ
30
Хасон Чека
ПВ
10
Ксавье Амаечи
ПВ
1
Dominik Reimann
ЦФ
5
Tobias Müller
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Главный тренер
Петрик Сандер
Хольштайн
3
Colin Noah Kleine-Bekel
ЦЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
4
Патрик Эррас
ОП
90
Льюис Холтби
(К)
ЦП
5
Марко Ивежич
ЦП
21
Николай Ремберг
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
18
Шуто Мачино
ЦФ
1
Тимон Вайнер
ЦФ
3
Марко Коменда
ЦФ
8
Йосуа Меес
ЦФ
Магдебург
30
Noah Kruth
ВР
5
Джейми Лоуренс
ЦЗ
24
Tarek Chahed
ЦЗ
6
Амара Конде
ЦП
13
Коннор Кремпицки
ЦП
17
Alexander Nollenberger
ЦП
18
Лука Шулер
ЦФ
19
Emir Kuhinja
ЦФ
17
Tatsuya Ito
ЦФ
Хольштайн
31
Marcel Engelhardt
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
29
Niklas Niehoff
ЦФ
33
Томас Дахне
ЦФ
2
Mikkel Kirkeskov
ЦФ
27
Финн Порат
ЦФ
32
Jonas Sterner
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
4-3-4
4
Хоти
4
Югонет
8
15
Хебер
23
Атик
27
Эль-Ханкури
10
Амаечи
30
Чека
9
Кастаньос
5
1
2-1-3-1-4
3
8
Беккер
4
Эррас
90
Холтби
5
Ивежич
21
Ремберг
7
Скрыбски
8
Меес
3
Коменда
1
Вайнер
18
Мачино
5
13
Кремпицки
13
Кремпицки
5
30
Чека
17
17
30
Чека
9
Кастаньос
18
Шулер
18
Шулер
9
Кастаньос
4
Югонет
19
19
4
Югонет
8
17
17
8
7
Скрыбски
10
Шульц
10
Шульц
7
Скрыбски
3
Коменда
2
2
3
Коменда
90
Холтби
27
Порат
27
Порат
90
Холтби
8
Меес
32
32
8
Меес
18
Мачино
11
Фридйонссон
11
Фридйонссон
18
Мачино
Остались в запасе
Магдебург
Хольштайн
30
Noah Kruth
ВР
5
Джейми Лоуренс
ЦЗ
24
Tarek Chahed
ЦЗ
6
Амара Конде
ЦП
Главный тренер
Петрик Сандер
31
Marcel Engelhardt
ВР
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
29
Niklas Niehoff
ЦФ
33
Томас Дахне
ЦФ
Остались в запасе
30
Noah Kruth
ВР
5
Джейми Лоуренс
ЦЗ
24
Tarek Chahed
ЦЗ
6
Амара Конде
ЦП
Остались в запасе
31
Marcel Engelhardt
ВР
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
29
Niklas Niehoff
ЦФ
33
Томас Дахне
ЦФ
Главный тренер
Петрик Сандер
Статистика матча Магдебург - Хольштайн
2
3
Всего ударов по воротам
21
8
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
12
4
Нарушения
7
12
Офсайды
1
4
Количество передач
548
260
Сейвы
2
8
Точность передач %
82
64
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
17
6
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Магдебург
- : -
29.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
6 : 1
24.10.2026
Карлсруэ
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
- : -
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хольштайн
3 : 0
25.10.2026
Динамо Дрезден
Информация о матче
Главный судья:
Florian Lechner, Germany
Стадион:
Авнет Арена
Посещаемость:
20097 из 30098 зрителей (66%)
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