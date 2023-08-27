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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Санкт-Паули - Магдебург
Санкт-Паули - Магдебург: обзор матча 27 августа 2023
Санкт-Паули
27.08.2023, воскресенье, 14:30
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Магдебург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Паули - Магдебург
Замена
Й. Эггештайн
️️️️
A. Albers Nielsen
90'
+1
Замена
К. Меткалф
️️️️
О. Афолаян
83'
Замена
Ф. Треу
️️️️
М. Салиакас
83'
Желтая карточка
Д. Ирвин
76'
Замена
С. Бэнкс
️️️️
Э. Саад
73'
72'
Желтая карточка
Л. Белл Белл
Желтая карточка
Д. Немет
68'
65'
Желтая карточка
Б. Атик
63'
Замена
S. Gnaka
️️️️
А. Конде
50'
Желтая карточка
М. Эль-Ханкури
46'
Замена
Л. Кастаньос
️️️️
T. Ito
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
8
Эрик Смит
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
6
Хауке Валь
ЦФ
11
Элиас Саад
ЦФ
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
21
Оладапо Афолаян
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Магдебург
19
Леон Белл Белл
ЦЗ
4
Жан Югонет
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
23
Даниэль Эльфадли
ЦП
6
Амара Конде
ЦФ
1
Dominik Reimann
ЦФ
23
Бариш Атик
ЦФ
18
Лука Шулер
ЦФ
17
Tatsuya Ito
ЦФ
15
Даниэль Хебер
ЦФ
Главный тренер
Петрик Сандер
Санкт-Паули
30
Саша Бурхерт
ВР
29
Филипп Треу
ЦЗ
29
Luca Günther
ЦЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
24
Конор Меткалф
ОП
10
Данель Синани
ЦП
17
Скотт Бэнкс
ПВ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Магдебург
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
4
Анди Хоти
ЦЗ
5
Джейми Лоуренс
ЦЗ
8
Silas Gnaka
ЦЗ
30
Хасон Чека
ЦП
17
Alexander Nollenberger
ЦП
70
Ahmet Arslan
ЦФ
13
Коннор Кремпицки
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
3-2-1-4
22
Васили
21
Рицка
4
Немет
2
Салиакас
8
Смит
36
Ирвин
10
Хартель
6
Валь
21
Афолаян
19
11
Саад
3-1-1-5
12
Пиччини
4
Югонет
19
Белл Белл
23
Эльфадли
27
Эль-Ханкури
1
15
Хебер
17
18
Шулер
23
Атик
2
Салиакас
29
Треу
29
Треу
2
Салиакас
21
Афолаян
24
Меткалф
24
Меткалф
21
Афолаян
11
Саад
17
Бэнкс
17
Бэнкс
11
Саад
19
19
Эггештайн
19
Эггештайн
19
6
Конде
8
8
6
Конде
17
9
Кастаньос
9
Кастаньос
17
Остались в запасе
Санкт-Паули
Магдебург
30
Саша Бурхерт
ВР
29
Luca Günther
ЦЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
10
Данель Синани
ЦП
25
Адам Дзвигала
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
4
Анди Хоти
ЦЗ
5
Джейми Лоуренс
ЦЗ
30
Хасон Чека
ЦП
17
Alexander Nollenberger
ЦП
70
Ahmet Arslan
ЦФ
13
Коннор Кремпицки
ЦФ
Главный тренер
Петрик Сандер
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
29
Luca Günther
ЦЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
10
Данель Синани
ЦП
25
Адам Дзвигала
ЦФ
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
4
Анди Хоти
ЦЗ
5
Джейми Лоуренс
ЦЗ
30
Хасон Чека
ЦП
17
Alexander Nollenberger
ЦП
70
Ahmet Arslan
ЦФ
13
Коннор Кремпицки
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Главный тренер
Петрик Сандер
Статистика матча Санкт-Паули - Магдебург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
- : -
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Магдебург
- : -
29.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
6 : 1
24.10.2026
Карлсруэ
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