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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Нюрнберг - Магдебург
Нюрнберг - Магдебург: обзор матча 01 октября 2023
Нюрнберг
01.10.2023, воскресенье, 14:30
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Магдебург
47'
Ф. Локемпер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нюрнберг - Магдебург
Желтая карточка
К. Матениа
90'
+6
Замена
Й. Гайс
️️️️
Б. Голлер
90'
+5
Замена
Ф. Хюбнер
️️️️
K. Okunuki
90'
+5
90'
+1
Желтая карточка
Х. Чека
Желтая карточка
Й. Кастроп
88'
88'
Желтая карточка
Б. Атик
80'
Замена
A. Nollenberger
️️️️
Л. Белл Белл
Замена
Д. Узун
️️️️
М. Меллер Дели
76'
Желтая карточка
М. Меллер Дели
72'
69'
Замена
К. Кремпицки
️️️️
А. Конде
69'
Замена
А. Хоти
️️️️
К. Пиччини
Желтая карточка
И. Маркес
65'
Желтая карточка
Я. Гьямера
61'
56'
Замена
Д. Эльфадли
️️️️
A. Arslan
56'
Замена
Х. Чека
️️️️
Л. Шулер
50'
Желтая карточка
Л. Шулер
ГОЛ! 1:0!
Ф. Локемпер
Пас отдал
Я. Гьямера
47'
Замена
Ф. Локемпер
️️️️
Л. Шлаймер
46'
Желтая карточка
Ф. Флик
39'
30'
Желтая карточка
Л. Кастаньос
11'
Желтая карточка
S. Gnaka
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
26
Кристиан Матениа
ВР
4
Иван Маркес
ЦЗ
29
Тим Хандверкер
ЦЗ
30
Ян Гьямера
ПЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
6
Флориан Флик
ОП
17
Йенс Кастроп
ЦП
44
Kanji Okunuki
ЦП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
15
Ахмет Гюрлеен
ЦФ
37
Лукас Шлаймер
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
Магдебург
19
Леон Белл Белл
ЦЗ
8
Silas Gnaka
ЦЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
1
Dominik Reimann
ЦФ
23
Бариш Атик
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
18
Лука Шулер
ЦФ
6
Амара Конде
ЦФ
70
Ahmet Arslan
ЦФ
15
Даниэль Хебер
ЦФ
Главный тренер
Петрик Сандер
Нюрнберг
38
Яннес Хорн
ЛЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
42
Джан Узун
ЦП
15
Жозеф Унгбо
ПВ
22
Энрико Валентини
ЦФ
30
Йоханнес Гайс
ЦФ
9
Феликс Локемпер
ЦФ
9
Julian Kania
ЦФ
25
Carl Klaus
ЦФ
Магдебург
30
Noah Kruth
ВР
4
Анди Хоти
ЦЗ
5
Джейми Лоуренс
ЦЗ
23
Даниэль Эльфадли
ЦП
17
Alexander Nollenberger
ЦП
30
Хасон Чека
ЦП
10
Ксавье Амаечи
ПВ
13
Коннор Кремпицки
ЦФ
17
Tatsuya Ito
ЦФ
3-1-3-1-2
26
Матениа
4
Маркес
29
Хандверкер
30
Гьямера
6
Флик
17
Дели
44
17
Кастроп
14
Голлер
37
Шлаймер
15
Гюрлеен
4-5
12
Пиччини
19
Белл Белл
8
7
Бокхорн
9
Кастаньос
15
Хебер
70
6
Конде
18
Шулер
44
19
Хюбнер
19
Хюбнер
44
17
Дели
42
Узун
42
Узун
17
Дели
14
Голлер
30
Гайс
30
Гайс
14
Голлер
37
Шлаймер
9
Локемпер
9
Локемпер
37
Шлаймер
12
Пиччини
4
Хоти
4
Хоти
12
Пиччини
70
23
Эльфадли
23
Эльфадли
70
19
Белл Белл
17
17
19
Белл Белл
18
Шулер
30
Чека
30
Чека
18
Шулер
6
Конде
13
Кремпицки
13
Кремпицки
6
Конде
Остались в запасе
Нюрнберг
Магдебург
38
Яннес Хорн
ЛЗ
15
Жозеф Унгбо
ПВ
22
Энрико Валентини
ЦФ
9
Julian Kania
ЦФ
25
Carl Klaus
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
30
Noah Kruth
ВР
5
Джейми Лоуренс
ЦЗ
10
Ксавье Амаечи
ПВ
17
Tatsuya Ito
ЦФ
Главный тренер
Петрик Сандер
Остались в запасе
38
Яннес Хорн
ЛЗ
15
Жозеф Унгбо
ПВ
22
Энрико Валентини
ЦФ
9
Julian Kania
ЦФ
25
Carl Klaus
ЦФ
Остались в запасе
30
Noah Kruth
ВР
5
Джейми Лоуренс
ЦЗ
10
Ксавье Амаечи
ПВ
17
Tatsuya Ito
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
Главный тренер
Петрик Сандер
Статистика матча Нюрнберг - Магдебург
6
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
5
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Нюрнберг
- : -
05.12.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
3 : 1
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Магдебург
- : -
29.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
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