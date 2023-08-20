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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Хольштайн - Магдебург
Хольштайн - Магдебург: обзор матча 20 августа 2023
Хольштайн
20.08.2023, воскресенье, 14:30
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
2 : 4
Завершен
Магдебург
32'
С. Скрыбски
50'
Ф. Сандер
2'
Л. Шулер
21'
Ж. Югонет
68'
Л. Кастаньос
90+1'
A. Arslan
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хольштайн - Магдебург
90'
+4
Желтая карточка
Д. Лоуренс
90'
+1
ГОЛ! 2:4!
A. Arslan
Пас отдал
Б. Атик
Желтая карточка
Л. Холтби
90'
Замена
Ф. Арп
️️️️
С. Скрыбски
86'
79'
Желтая карточка
Д. Хебер
78'
Замена
A. Arslan
️️️️
Л. Шулер
Замена
Н. Ремберг
️️️️
Ф. Сандер
76'
Замена
B. Simakala
️️️️
П. Эррас
76'
68'
ГОЛ! 2:3!
Л. Кастаньос
Пас отдал
Л. Белл Белл
64'
Замена
Э. Дзогович
️️️️
М. Эль-Ханкури
64'
Замена
Л. Кастаньос
️️️️
Х. Чека
64'
Замена
S. Gnaka
️️️️
А. Конде
63'
Замена
Д. Лоуренс
️️️️
К. Пиччини
ГОЛ! 2:2!
Ф. Сандер
50'
Замена
Л. Холтби
️️️️
М. Ивежич
46'
Замена
Х. Арон Фридйонссон
️️️️
Б. Пихлер
46'
ГОЛ! 1:2!
С. Скрыбски
32'
21'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Югонет
Пас отдал
А. Конде
2'
ГОЛ! 0:1!
Л. Шулер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хольштайн
4
Том Роте
ЛЗ
3
Colin Noah Kleine-Bekel
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
4
Патрик Эррас
ОП
5
Марко Ивежич
ЦП
16
Филипп Сандер
ЦП
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
32
Jonas Sterner
ЦФ
18
Шуто Мачино
ЦФ
33
Томас Дахне
ЦФ
Магдебург
4
Жан Югонет
ЦЗ
19
Леон Белл Белл
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
23
Даниэль Эльфадли
ЦП
30
Хасон Чека
ЦП
1
Dominik Reimann
ЦФ
23
Бариш Атик
ЦФ
18
Лука Шулер
ЦФ
6
Амара Конде
ЦФ
15
Даниэль Хебер
ЦФ
Главный тренер
Петрик Сандер
Хольштайн
21
Николай Ремберг
ЦП
28
Aurel Wagbe
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦФ
3
Марко Коменда
ЦФ
27
Финн Порат
ЦФ
7
Ba-Muaka Simakala
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
1
Тимон Вайнер
ЦФ
Магдебург
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
5
Джейми Лоуренс
ЦЗ
4
Элдин Дзогович
ЦЗ
8
Silas Gnaka
ЦЗ
17
Alexander Nollenberger
ЦП
13
Коннор Кремпицки
ЦФ
70
Ahmet Arslan
ЦФ
17
Tatsuya Ito
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
3-1-3-1-3
4
Роте
10
Шульц
3
4
Эррас
5
Ивежич
16
Сандер
11
Пихлер
7
Скрыбски
33
Дахне
18
Мачино
32
3-2-1-5
12
Пиччини
19
Белл Белл
4
Югонет
23
Эльфадли
30
Чека
27
Эль-Ханкури
1
15
Хебер
6
Конде
18
Шулер
23
Атик
16
Сандер
21
Ремберг
21
Ремберг
16
Сандер
5
Ивежич
90
Холтби
90
Холтби
5
Ивежич
4
Эррас
7
7
4
Эррас
7
Скрыбски
7
Арп
7
Арп
7
Скрыбски
11
Пихлер
11
Фридйонссон
11
Фридйонссон
11
Пихлер
12
Пиччини
5
Лоуренс
5
Лоуренс
12
Пиччини
27
Эль-Ханкури
4
Дзогович
4
Дзогович
27
Эль-Ханкури
6
Конде
8
8
6
Конде
18
Шулер
70
70
18
Шулер
30
Чека
9
Кастаньос
9
Кастаньос
30
Чека
Остались в запасе
Хольштайн
Магдебург
28
Aurel Wagbe
ЦП
3
Марко Коменда
ЦФ
27
Финн Порат
ЦФ
1
Тимон Вайнер
ЦФ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
17
Alexander Nollenberger
ЦП
13
Коннор Кремпицки
ЦФ
17
Tatsuya Ito
ЦФ
Главный тренер
Петрик Сандер
Остались в запасе
28
Aurel Wagbe
ЦП
3
Марко Коменда
ЦФ
27
Финн Порат
ЦФ
1
Тимон Вайнер
ЦФ
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
17
Alexander Nollenberger
ЦП
13
Коннор Кремпицки
ЦФ
17
Tatsuya Ito
ЦФ
Главный тренер
Петрик Сандер
Статистика матча Хольштайн - Магдебург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
- : -
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хольштайн
3 : 0
25.10.2026
Динамо Дрезден
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Магдебург
- : -
29.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
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6 : 1
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