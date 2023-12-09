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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Гройтер Фюрт - Магдебург
Гройтер Фюрт - Магдебург: обзор матча 09 декабря 2023
Гройтер Фюрт
09.12.2023, суббота, 15:00
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Магдебург
59'
Т. Лемперле
90+5'
М. Эль-Ханкури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гройтер Фюрт - Магдебург
90'
+6
Желтая карточка
М. Эль-Ханкури
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
М. Эль-Ханкури
Пас отдал
T. Ito
Желтая карточка
Й. Консбрух
90'
+4
Замена
Й. Консбрух
️️️️
Б. Хргота
90'
+2
Замена
Д. Србени
️️️️
Т. Лемперле
82'
80'
Замена
T. Ito
️️️️
Л. Белл Белл
Замена
Д. Абиама
️️️️
А. Зиб
68'
66'
Замена
М. Эль-Ханкури
️️️️
К. Амаечи
ГОЛ! 1:0!
Т. Лемперле
Пас отдал
С. Аста
59'
58'
Желтая карточка
К. Амаечи
46'
Замена
А. Хоти
️️️️
К. Пиччини
45'
+3
Желтая карточка
Л. Кастаньос
29'
Замена
К. Кремпицки
️️️️
Д. Эльфадли
11'
Желтая карточка
S. Gnaka
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гройтер Фюрт
40
Йонас Урбиг
ВР
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
4
Damian Michalski
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
66
Maximilian Dietz
ЦП
18
Роберт Вагнер
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
9
Арминдо Зиб
ЦФ
19
Тим Лемперле
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Магдебург
19
Леон Белл Белл
ЛЗ
8
Silas Gnaka
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
23
Даниэль Эльфадли
ЦП
6
Амара Конде
ЦП
10
Ксавье Амаечи
ПВ
1
Dominik Reimann
ЦФ
23
Бариш Атик
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
15
Даниэль Хебер
ЦФ
Главный тренер
Петрик Сандер
Гройтер Фюрт
1
Андреас Линде
ВР
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
28
Марко Мейерхофер
ПЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
14
Йомейн Консбрух
ЦП
25
Лукас Петков
ПВ
18
Диксон Абиама
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
Магдебург
30
Noah Kruth
ВР
4
Анди Хоти
ЦЗ
5
Джейми Лоуренс
ЦЗ
24
Tarek Chahed
ЦЗ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
13
Коннор Кремпицки
ЦП
17
Alexander Nollenberger
ЦП
70
Ahmet Arslan
ЦФ
17
Tatsuya Ito
ЦФ
4-3-3
40
Урбиг
21
Юнг
4
4
Хаддади
2
Аста
66
18
Вагнер
37
Грин
10
Хргота
19
Лемперле
9
Зиб
4-2-1-4
7
Бокхорн
12
Пиччини
8
19
Белл Белл
23
Эльфадли
6
Конде
10
Амаечи
15
Хебер
9
Кастаньос
23
Атик
1
10
Хргота
14
Консбрух
14
Консбрух
10
Хргота
9
Зиб
18
Абиама
18
Абиама
9
Зиб
19
Лемперле
7
Србени
7
Србени
19
Лемперле
12
Пиччини
4
Хоти
4
Хоти
12
Пиччини
23
Эльфадли
13
Кремпицки
13
Кремпицки
23
Эльфадли
10
Амаечи
27
Эль-Ханкури
27
Эль-Ханкури
10
Амаечи
19
Белл Белл
17
17
19
Белл Белл
Остались в запасе
Гройтер Фюрт
Магдебург
1
Андреас Линде
ВР
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
28
Марко Мейерхофер
ПЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
25
Лукас Петков
ПВ
Главный тренер
Хайко Фогель
30
Noah Kruth
ВР
5
Джейми Лоуренс
ЦЗ
24
Tarek Chahed
ЦЗ
17
Alexander Nollenberger
ЦП
70
Ahmet Arslan
ЦФ
Главный тренер
Петрик Сандер
Остались в запасе
1
Андреас Линде
ВР
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
28
Марко Мейерхофер
ПЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
25
Лукас Петков
ПВ
Остались в запасе
30
Noah Kruth
ВР
5
Джейми Лоуренс
ЦЗ
24
Tarek Chahed
ЦЗ
17
Alexander Nollenberger
ЦП
70
Ahmet Arslan
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Главный тренер
Петрик Сандер
Статистика матча Гройтер Фюрт - Магдебург
1
4
Всего ударов по воротам
11
3
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
6
1
Нарушения
6
7
Офсайды
2
1
Количество передач
199
226
Сейвы
2
3
Точность передач %
77
78
Удары мимо ворот
7
0
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
1
1
Матчи команд
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Магдебург
- : -
29.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
6 : 1
24.10.2026
Карлсруэ
Информация о матче
Главный судья:
Florian Heft, Germany
Стадион:
Спортпарк Ронхоф Томас Зоммер
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