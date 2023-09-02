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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Магдебург - Герта
Магдебург - Герта: обзор матча 02 сентября 2023
Магдебург
02.09.2023, суббота, 14:00
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
6 : 4
Завершен
Герта
7'
S. Gnaka
37'
Л. Шулер
49'
Х. Чека
58'
Л. Белл Белл
68'
М. Эль-Ханкури
90+3'
A. Arslan
2'
Ф. Резе
22'
М. Винклер
43'
Х. Табакович
55'
Х. Табакович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Магдебург - Герта
ГОЛ! 6:4!
A. Arslan
90'
+3
Замена
A. Arslan
️️️️
Х. Чека
85'
Замена
A. Nollenberger
️️️️
М. Эль-Ханкури
85'
Замена
T. Ito
️️️️
Б. Атик
85'
71'
Замена
П. Пекарик
️️️️
М. Карбовник
71'
Замена
Ф. Нидерлехнер
️️️️
П. Дардаи
Замена
Л. Кастаньос
️️️️
Л. Шулер
69'
ГОЛ! 5:4!
М. Эль-Ханкури
Пас отдал
Л. Шулер
68'
60'
Замена
Л. Гехтер
️️️️
М. Кемпф
ГОЛ! 4:4!
Л. Белл Белл
Пас отдал
Х. Чека
58'
55'
ГОЛ! 3:4!
Х. Табакович
Пас отдал
С. Превляк
ГОЛ! 3:3!
Х. Чека
Пас отдал
Б. Атик
49'
46'
Замена
️️️️
Ж. Дудзяк
46'
Замена
С. Превляк
️️️️
М. Винклер
Желтая карточка
Б. Атик
45'
43'
ГОЛ! 2:3!
Х. Табакович
Пас отдал
М. Винклер
ГОЛ! 2:2!
Л. Шулер
Пас отдал
Б. Атик
37'
Замена
А. Конде
️️️️
Д. Эльфадли
36'
35'
Желтая карточка
М. Дардаи
22'
ГОЛ! 1:2!
М. Винклер
Пас отдал
Х. Табакович
20'
Желтая карточка
М. Винклер
Желтая карточка
Д. Хебер
14'
8'
Желтая карточка
Т. Ляйстнер
ГОЛ! 1:1!
S. Gnaka
7'
2'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Резе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Магдебург
5
Джейми Лоуренс
ЦЗ
4
Жан Югонет
ЦЗ
8
Silas Gnaka
ЦЗ
19
Леон Белл Белл
ЦЗ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
23
Даниэль Эльфадли
ЦП
30
Хасон Чека
ЦП
1
Dominik Reimann
ЦФ
15
Даниэль Хебер
ЦФ
23
Бариш Атик
ЦФ
18
Лука Шулер
ЦФ
Главный тренер
Петрик Сандер
Герта
1
Тьярк Эрнст
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
33
Михал Карбовник
ПЗ
28
Жереми Дудзяк
АП
9
Харис Табакович
ЦФ
10
Пал Дардаи
ЦФ
10
Мартен Винклер
ЦФ
11
Фабиан Резе
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Магдебург
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
4
Анди Хоти
ЦЗ
17
Alexander Nollenberger
ЦП
10
Ксавье Амаечи
ПВ
70
Ahmet Arslan
ЦФ
13
Коннор Кремпицки
ЦФ
6
Амара Конде
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
17
Tatsuya Ito
ЦФ
Герта
13
Robert Kwasigroch
ВР
44
Линус Гехтер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
8
Бенке Дардаи
ЦП
24
Gustav Christensen
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
4-2-1-4
5
Лоуренс
8
19
Белл Белл
4
Югонет
23
Эльфадли
30
Чека
27
Эль-Ханкури
1
18
Шулер
23
Атик
15
Хебер
3-2-1-4
1
Эрнст
37
Ляйстнер
2
Кемпф
31
Дардаи
33
Карбовник
3
Кенни
28
Дудзяк
11
Резе
10
Винклер
10
Дардаи
9
Табакович
27
Эль-Ханкури
17
17
27
Эль-Ханкури
30
Чека
70
70
30
Чека
23
Эльфадли
6
Конде
6
Конде
23
Эльфадли
18
Шулер
9
Кастаньос
9
Кастаньос
18
Шулер
23
Атик
17
17
23
Атик
2
Кемпф
44
Гехтер
44
Гехтер
2
Кемпф
33
Карбовник
22
Пекарик
22
Пекарик
33
Карбовник
10
Дардаи
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
10
Дардаи
10
Винклер
14
Превляк
14
Превляк
10
Винклер
Остались в запасе
Магдебург
Герта
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
4
Анди Хоти
ЦЗ
10
Ксавье Амаечи
ПВ
13
Коннор Кремпицки
ЦФ
Главный тренер
Петрик Сандер
13
Robert Kwasigroch
ВР
8
Бенке Дардаи
ЦП
24
Gustav Christensen
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
4
Анди Хоти
ЦЗ
10
Ксавье Амаечи
ПВ
13
Коннор Кремпицки
ЦФ
Остались в запасе
13
Robert Kwasigroch
ВР
8
Бенке Дардаи
ЦП
24
Gustav Christensen
ЦФ
Главный тренер
Петрик Сандер
Главный тренер
Паль Дардаи
Статистика матча Магдебург - Герта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Магдебург
- : -
29.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
6 : 1
24.10.2026
Карлсруэ
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
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