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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Магдебург - Санкт-Паули
Магдебург - Санкт-Паули: обзор матча 10 февраля 2024
Магдебург
10.02.2024, суббота, 15:00
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Санкт-Паули
72'
Б. Атик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Магдебург - Санкт-Паули
Замена
А. Хоти
️️️️
S. Gnaka
90'
Замена
A. Nollenberger
️️️️
К. Амаечи
86'
82'
Замена
A. Albers Nielsen
️️️️
М. Салиакас
82'
Замена
Л. Рицка
️️️️
Ф. Треу
82'
Замена
M.
️️️️
Й. Эггештайн
75'
Желтая карточка
М. Салиакас
Желтая карточка
М. Эль-Ханкури
75'
ГОЛ! 1:0!
Б. Атик
Пас отдал
К. Амаечи
72'
62'
Замена
К. Меткалф
️️️️
Э. Саад
Замена
К. Кремпицки
️️️️
Л. Белл Белл
57'
Замена
Л. Кастаньос
️️️️
Л. Шулер
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Магдебург
19
Леон Белл Белл
ЛЗ
15
Даниэль Хебер
ЦЗ
8
Silas Gnaka
ЦЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
23
Бариш Атик
(К)
ЛВ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
23
Даниэль Эльфадли
ОП
10
Ксавье Амаечи
ПВ
1
Dominik Reimann
ЦФ
5
Tobias Müller
ЦФ
18
Лука Шулер
ЦФ
Главный тренер
Петрик Сандер
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
29
Филипп Треу
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
11
Элиас Саад
ЛВ
6
Алеша Кемлейн
ОП
5
Карол Метс
ЦП
8
Эрик Смит
ЦП
10
Марсель Хартель
(К)
АП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
21
Оладапо Афолаян
ЦФ
6
Хауке Валь
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Магдебург
30
Noah Kruth
ВР
4
Анди Хоти
ЦЗ
13
Коннор Кремпицки
ЦП
6
Амара Конде
ЦП
17
Alexander Nollenberger
ЦП
30
Хасон Чека
ПВ
17
Tatsuya Ito
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
19
Emir Kuhinja
ЦФ
Санкт-Паули
30
Саша Бурхерт
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
24
Конор Меткалф
ОП
11
Карло Бухалфа
ОП
10
Данель Синани
ЦП
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
25
Maurides
ЦФ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
4-1-3-3
19
Белл Белл
15
Хебер
8
7
Бокхорн
23
Эльфадли
27
Эль-Ханкури
23
Атик
10
Амаечи
18
Шулер
5
1
2-1-2-2-3
22
Васили
2
Салиакас
29
Треу
6
Кемлейн
5
Метс
8
Смит
10
Хартель
11
Саад
6
Валь
21
Афолаян
19
Эггештайн
8
4
Хоти
4
Хоти
8
19
Белл Белл
13
Кремпицки
13
Кремпицки
19
Белл Белл
10
Амаечи
17
17
10
Амаечи
18
Шулер
9
Кастаньос
9
Кастаньос
18
Шулер
29
Треу
21
Рицка
21
Рицка
29
Треу
11
Саад
24
Меткалф
24
Меткалф
11
Саад
2
Салиакас
19
19
2
Салиакас
19
Эггештайн
25
25
19
Эггештайн
Остались в запасе
Магдебург
Санкт-Паули
30
Noah Kruth
ВР
6
Амара Конде
ЦП
30
Хасон Чека
ПВ
17
Tatsuya Ito
ЦФ
19
Emir Kuhinja
ЦФ
Главный тренер
Петрик Сандер
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
10
Данель Синани
ЦП
25
Адам Дзвигала
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
30
Noah Kruth
ВР
6
Амара Конде
ЦП
30
Хасон Чека
ПВ
17
Tatsuya Ito
ЦФ
19
Emir Kuhinja
ЦФ
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
10
Данель Синани
ЦП
25
Адам Дзвигала
ЦФ
Главный тренер
Петрик Сандер
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Магдебург - Санкт-Паули
1
1
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
6
11
Офсайды
5
0
Количество передач
488
468
Сейвы
4
4
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Магдебург
- : -
29.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
6 : 1
24.10.2026
Карлсруэ
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
- : -
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Max Burda, Germany
Стадион:
Авнет Арена
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