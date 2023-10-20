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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Ганновер-96 - Магдебург
Ганновер-96 - Магдебург: обзор матча 20 октября 2023
Ганновер-96
20.10.2023, пятница, 19:30
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Магдебург
11'
E. Leopold
60'
С. Тойхерт (П)
57'
Б. Атик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ганновер-96 - Магдебург
Замена
С. Эрнст
️️️️
А. Фогльзаммер
90'
+3
Желтая карточка
С. Муроя
90'
85'
Замена
Х. Чека
️️️️
К. Кремпицки
Замена
Н. Тресольди
️️️️
Л. Шауб
83'
Замена
С. Муроя
️️️️
Я. Дем
83'
Желтая карточка
Я. Дем
77'
Замена
К. Скотт
️️️️
С. Тойхерт
72'
69'
Замена
T. Ito
️️️️
Л. Шулер
60'
Желтая карточка
Л. Кастаньос
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Тойхерт
60'
57'
ГОЛ! 1:1!
Б. Атик
Пас отдал
К. Кремпицки
55'
Желтая карточка
Л. Белл Белл
50'
Желтая карточка
Х. Бокхорн
46'
Замена
Л. Кастаньос
️️️️
S. Gnaka
46'
Замена
Д. Лоуренс
️️️️
К. Пиччини
46'
Замена
A. Nollenberger
️️️️
A. Arslan
ГОЛ! 1:0!
E. Leopold
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
17
Деррик Кен
ЛЗ
5
Фил Нойман
ЦЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
23
Янник Дем
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
8
Enzo Leopold
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Магдебург
8
Silas Gnaka
ЦЗ
19
Леон Белл Белл
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
23
Даниэль Эльфадли
ЦП
1
Dominik Reimann
ЦФ
70
Ahmet Arslan
ЦФ
18
Лука Шулер
ЦФ
23
Бариш Атик
ЦФ
13
Коннор Кремпицки
ЦФ
15
Даниэль Хебер
ЦФ
Главный тренер
Петрик Сандер
Ганновер-96
30
Лео Вайнкауф
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
2
Сеи Муроя
ПЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
15
Себастьян Эрнст
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
29
Kolja Oudenne
ЦФ
7
Николо Тресольди
ЦФ
14
Ezeh Brooklyn
ЦФ
Магдебург
30
Noah Kruth
ВР
4
Анди Хоти
ЦЗ
5
Джейми Лоуренс
ЦЗ
6
Амара Конде
ЦП
20
Джона Фабиш
ЦП
17
Alexander Nollenberger
ЦП
30
Хасон Чека
ПВ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
17
Tatsuya Ito
ЦФ
3-3-2-2
20
Цилер
23
Хальстенберг
5
Нойман
26
Арри-Мби
17
Кен
6
Кунце
23
Дем
8
21
Шауб
9
Фогльзаммер
36
Тойхерт
4-1-5
7
Бокхорн
8
19
Белл Белл
12
Пиччини
23
Эльфадли
70
15
Хебер
13
Кремпицки
23
Атик
18
Шулер
23
Дем
2
Муроя
2
Муроя
23
Дем
9
Фогльзаммер
15
Эрнст
15
Эрнст
9
Фогльзаммер
36
Тойхерт
10
Скотт
10
Скотт
36
Тойхерт
21
Шауб
7
Тресольди
7
Тресольди
21
Шауб
12
Пиччини
5
Лоуренс
5
Лоуренс
12
Пиччини
70
17
17
70
13
Кремпицки
30
Чека
30
Чека
13
Кремпицки
8
9
Кастаньос
9
Кастаньос
8
18
Шулер
17
17
18
Шулер
Остались в запасе
Ганновер-96
Магдебург
30
Лео Вайнкауф
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
29
Kolja Oudenne
ЦФ
14
Ezeh Brooklyn
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
30
Noah Kruth
ВР
4
Анди Хоти
ЦЗ
6
Амара Конде
ЦП
20
Джона Фабиш
ЦП
Главный тренер
Петрик Сандер
Остались в запасе
30
Лео Вайнкауф
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
29
Kolja Oudenne
ЦФ
14
Ezeh Brooklyn
ЦФ
Остались в запасе
30
Noah Kruth
ВР
4
Анди Хоти
ЦЗ
6
Амара Конде
ЦП
20
Джона Фабиш
ЦП
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Петрик Сандер
Статистика матча Ганновер-96 - Магдебург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
- : -
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Магдебург
- : -
29.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
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24.10.2026
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