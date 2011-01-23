Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Марио Болатти
Статистика
Марио Болатти - статистика
Завершил карьеру
17 февраля 1985 (41)
#23 | Полузащитник
190 см | 84 кг
Аргентина | Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Audi Cup 2011
Италия. Серия А 2010/2011
Чемпионат мира 2010
Италия. Кубок 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фиорентина
10
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 21 тур
Фиорентина
1 : 1
23.01.2011
Лечче
85' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
0 : 0
15.01.2011
Фиорентина
84' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Фиорентина
3 : 2
09.01.2011
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Болонья
1 : 1
06.01.2011
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Удинезе
2 : 1
11.12.2010
Фиорентина
53' - 90'
82'
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
1 : 0
05.12.2010
Кальяри
88' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Ювентус
1 : 1
27.11.2010
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Милан
1 : 0
20.11.2010
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Фиорентина
1 : 0
13.11.2010
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 2
10.11.2010
Фиорентина
81' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Фиорентина
1 : 0
07.11.2010
Кьево
1' - 46'
Италия. Серия А, 9 тур
Катания
0 : 0
31.10.2010
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Фиорентина
2 : 1
23.10.2010
Бари
88' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Фиорентина
1 : 2
03.10.2010
Палермо
76' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Фиорентина
2 : 0
26.09.2010
Парма
90' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Лечче
1 : 0
12.09.2010
Фиорентина
Был в запасе
Главные новости
Названо главное разочарование старта сезона РПЛ
10:41
В Турции возмущены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
09:22
1
Унизительное поражение Батракова, Мостового готовы взять в тренерский штаб и другие новости
02:00
Генич раскрыл, какой трансфер внутри РПЛ сорвался в последний день летнего ТО
01:45
Ташуев: «У «Спартака» есть одна проблема»
01:35
7
В Турции объяснили, почему Батраков не вышел в старте «Галатасарая» на матч с «Трабзонспором»
00:57
«Отрезанный ломоть»: Шнякин – о футболисте «Краснодара»
00:47
2
Реакция Генича на игру «Барселоны»: «Это другой вид спорта»
00:37
1
Ташуев: «Я что, жертвоприношение, что ли?»
00:27
Канчельскис спрогнозировал, где ЦСКА закончит сезон РПЛ
00:15
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+