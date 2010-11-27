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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Фиорентина
Ювентус - Фиорентина: обзор матча 27 ноября 2010
Ювентус
27.11.2010, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 1
Завершен
Фиорентина
82'
С. Пепе
4'
М. Мотта (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Фиорентина
Желтая карточка
С. Пепе
+5
Желтая карточка
К. Маркизио
+2
Красная карточка
Фелипе
Замена
Д. Ландзафаме
️️️️
М. Мотта
ГОЛ! 1:1!
С. Пепе
Желтая карточка
Д. Комотто
Замена
Фелипе
️️️️
М. Кампорезе
Замена
М. Маркьонни
️️️️
А. Льяич
Желтая карточка
М. Паскуаль
Замена
В. Яквинта
️️️️
А. Дель Пьеро
Замена
С. Пепе
️️️️
А. Аквилани
Замена
Х. Бабакар
️️️️
А. Джилардино
Желтая карточка
Л. Бонуччи
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Мотта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
17
Милош Красич
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
11
Хуан Варгас
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
22
Адем Льяич
АП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
Фиорентина
1
Влада Аврамов
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
23
Марио Болатти
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
7
Алессио Черчи
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
4-1-3-2
30
Сторари
6
Гроссо
14
Кьеллини
19
Бонуччи
16
Мотта
30
Мело
10
Маркизио
20
Аквилани
17
Красич
10
Дель Пьеро
27
Квальярелла
4-4-1-1
1
Боруц
16
Комотто
5
Гамберини
31
Кампорезе
21
Паскуаль
11
Сантана
33
Донадель
10
Д'Агостино
11
Варгас
22
Льяич
19
Джилардино
16
Мотта
7
Ландзафаме
7
Ландзафаме
16
Мотта
20
Аквилани
3
Пепе
3
Пепе
20
Аквилани
10
Дель Пьеро
19
Яквинта
19
Яквинта
10
Дель Пьеро
31
Кампорезе
27
Фелипе
27
Фелипе
31
Кампорезе
22
Льяич
32
Маркьонни
32
Маркьонни
22
Льяич
19
Джилардино
15
Бабакар
15
Бабакар
19
Джилардино
Остались в запасе
Ювентус
Фиорентина
13
Александр Маннингер
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
1
Влада Аврамов
ВР
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
23
Марио Болатти
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
23
Марио Болатти
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Ювентус - Фиорентина
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Стадио Олимпико
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