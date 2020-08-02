Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2019/2020 Италия. Серия А 2018/2019 Кубок африканских наций 2017 Турция. Суперлига 2017/2018 Италия. Серия А 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Италия. Серия А 2015/2016 Кубок Африканских Наций 2015 Италия. Серия А 2014/2015 Чемпионат мира 2014 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Кубок Африканских Наций 2013 Италия. Серия А 2012/2013 Кубок Африканских Наций 2012 Лига Европы 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Италия. Серия А 2010/2011 Кубок Африканских Наций 2010 Италия. Серия А 2009/2010