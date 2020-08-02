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Эммануэль Агьеманг-Баду
Статистика
Эммануэль Агьеманг-Баду - статистика
Завершил карьеру
2 декабря 1990 (35), Берекум
#7 | Полузащитник
173 см | 64 кг
Гана
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Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Серия А 2018/2019
Кубок африканских наций 2017
Турция. Суперлига 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Товарищеские матчи. Сборные 2016
Италия. Серия А 2015/2016
Кубок Африканских Наций 2015
Италия. Серия А 2014/2015
Чемпионат мира 2014
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Кубок Африканских Наций 2013
Италия. Серия А 2012/2013
Кубок Африканских Наций 2012
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Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Италия. Серия А 2010/2011
Кубок Африканских Наций 2010
Италия. Серия А 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Верона
5
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Дженоа
3 : 0
02.08.2020
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Верона
3 : 0
29.07.2020
СПАЛ
89' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Верона
1 : 5
26.07.2020
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Торино
1 : 1
22.07.2020
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Верона
1 : 1
18.07.2020
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
2 : 1
15.07.2020
Верона
83' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Фиорентина
1 : 1
12.07.2020
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Верона
2 : 2
09.07.2020
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Брешиа
2 : 0
05.07.2020
Верона
1' - 67'
Италия. Серия А, 29 тур
Верона
3 : 2
01.07.2020
Парма
84' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Сассуоло
3 : 3
28.06.2020
Верона
68' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Верона
0 : 2
23.06.2020
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Верона
2 : 1
20.06.2020
Кальяри
1' - 90'
34'
Италия. Серия А, 26 тур
Сампдория
2 : 1
08.03.2020
Верона
72' - 90'
76'
Италия. Серия А, 24 тур
Удинезе
0 : 0
16.02.2020
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Верона
3 : 0
26.01.2020
Лечче
88' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
1 : 1
19.01.2020
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
2 : 1
12.01.2020
Дженоа
90' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
СПАЛ
0 : 2
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Верона
Был в запасе
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