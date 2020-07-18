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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Аталанта
Верона - Аталанта: обзор матча 18 июля 2020
Верона
18.07.2020, суббота, 18:15
Италия. Серия А, 34 тур
1 : 1
Завершен
Аталанта
59'
М. Пессина
50'
Д. Сапата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Аталанта
85'
Желтая карточка
Р. Толой
Желтая карточка
М. Пессина
84'
Замена
М. Ловато
️️️️
К. Гюнтер
82'
79'
Замена
М. де Рон
️️️️
Р. Фройлер
78'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Р. Малиновский
Замена
Ф. Димарко
️️️️
Д. Лазович
73'
Замена
С. Ди Кармине
️️️️
Э. Сальседо
73'
69'
Замена
Т. Кастань
️️️️
Р. Госенс
69'
Замена
М. Кальдара
️️️️
Х. Луис Паломино
64'
Желтая карточка
Х. Хатебур
ГОЛ! 1:1!
М. Пессина
59'
50'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сапата
Замена
Ф. Борини
️️️️
М. Дзакканьи
46'
Желтая карточка
С. Амрабат
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
23
Борис Радунович
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
55
Лукас Фелиппе
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
15
Мартен де Рон
ОП
21
Якопо Да Рива
ЦП
19
Эбрима Колли
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
4-3-1-2
16
Сильвестри
13
Ррахмани
22
Гюнтер
33
Эмпереур
19
Фараони
4
Амрабат
44
Велозу
32
Пессина
10
Дзакканьи
10
Сальседо
88
Лазович
3-2-2-1-2
95
Голлини
19
Паломино
6
Джимсити
33
Хатебур
2
Толой
8
Госенс
8
Фройлер
17
Малиновский
8
Пашалич
91
Сапата
10
Гомес
22
Гюнтер
5
Ловато
5
Ловато
22
Гюнтер
88
Лазович
32
Димарко
32
Димарко
88
Лазович
10
Сальседо
11
Ди Кармине
11
Ди Кармине
10
Сальседо
10
Дзакканьи
16
Борини
16
Борини
10
Дзакканьи
8
Госенс
21
Кастань
21
Кастань
8
Госенс
19
Паломино
23
Кальдара
23
Кальдара
19
Паломино
8
Фройлер
15
де Рон
15
де Рон
8
Фройлер
17
Малиновский
10
Муриэль
10
Муриэль
17
Малиновский
Остались в запасе
Верона
Аталанта
55
Лукас Фелиппе
ЦП
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
22
Алессандро Берарди
ВР
23
Борис Радунович
ВР
26
Валерио Верре
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
21
Якопо Да Рива
ЦП
25
Леннарт Чиборра
ЛП
16
Раоуль Белланова
ПЗ
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
19
Эбрима Колли
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
55
Лукас Фелиппе
ЦП
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
22
Алессандро Берарди
ВР
23
Борис Радунович
ВР
26
Валерио Верре
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
Остались в запасе
21
Якопо Да Рива
ЦП
25
Леннарт Чиборра
ЛП
16
Раоуль Белланова
ПЗ
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
19
Эбрима Колли
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Верона - Аталанта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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