|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимп-Долгопрудный
|15
|3
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2016
|1' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:2
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|01.11.2015
|1' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|1:0
|Москва (Москва)
|21.10.2015
|1' -83'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|0:1
|Псков-747 (Псков)
|17.10.2015
|1' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|0:0
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|11.10.2015
|1' -68'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|5:0
|Коломна (Коломна)
|05.10.2015
|1' -90'
|Спартак К (Кострома)
|1:3
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|36' 58'
|01.10.2015
|64' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|1:2
|Торпедо Вл (Владимир)
|19.09.2015
|1' -68'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|0:1
|Химки (Химки)
|15.09.2015
|66' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|2:1
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|90'
|08.09.2015
|1' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|2:1
|Домодедово (Москва)
|21'
|01.09.2015
|Был в запасе
|Волга (Тверь)
|1:1
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|25.08.2015
|1' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|2:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|12.08.2015
|1' -90'
|Москва (Москва)
|0:1
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|04.08.2015
|1' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|3:2
|Карелия (Петрозаводск)
|28.07.2015
|1' -90'
|Псков-747 (Псков)
|3:1
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|20.07.2015
|1' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|1:1
|Строгино (Москва)