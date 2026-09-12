Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дмитрий Захаров - статистика

Авангард
29 января 1971 (55)
#7 | Нападающий
178 см | 74 кг
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Авангард
1 : 3
12.09.2026
Салют
1' - 76'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Авангард
3 : 2
05.09.2026
Орел
1' - 74'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
Авангард
0 : 2
29.08.2026
Родина-М
65' - 90'
75'
Россия. Кубок, 1/8 финала
Авангард
1 : 2
25.08.2026
Калуга
1' - 61'
41'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 20 тур
Металлург Л
2 : 1
22.08.2026
Авангард
1' - 73'
54'
59'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Авангард
20
2
3
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Авангард
1 : 3
12.09.2026
Салют
1' - 76'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Авангард
3 : 2
05.09.2026
Орел
1' - 74'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
Авангард
0 : 2
29.08.2026
Родина-М
65' - 90'
75'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 20 тур
Металлург Л
2 : 1
22.08.2026
Авангард
1' - 73'
54'
59'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур
Авангард
1 : 0
15.08.2026
Зенит
1' - 76'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 18 тур
Арсенал-2
1 : 1
09.08.2026
Авангард
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Авангард
1 : 3
01.08.2026
Строгино
1' - 74'
63'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
1 : 2
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
1' - 88'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Авангард
0 : 2
04.07.2026
Спартак Т
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Авангард
6 : 3
27.06.2026
Сатурн
1' - 75'
48'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Волна
2 : 0
20.06.2026
Авангард
1' - 57'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Ротор-2
1 : 2
06.06.2026
Авангард
1' - 90'
11'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур
Авангард
4 : 0
30.05.2026
Квант
1' - 64'
22'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
Салют
2 : 2
23.05.2026
Авангард
54' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 6 тур
Авангард
1 : 1
20.05.2026
Металлург Л
1' - 46'
28'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 8 тур
Орел
1 : 0
16.05.2026
Авангард
1' - 74'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур
Родина-М
2 : 3
08.05.2026
Авангард
1' - 68'
41'
32'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Зенит
0 : 1
25.04.2026
Авангард
70' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Авангард
1 : 0
18.04.2026
Арсенал-2
1' - 75'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Строгино
0 : 0
12.04.2026
Авангард
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 0
04.04.2026
Авангард
1' - 90'
Главные новости
«Отрезанный ломоть»: Шнякин – о футболисте «Краснодара»
00:47
Реакция Генича на игру «Барселоны»: «Это другой вид спорта»
00:37
Канчельскис спрогнозировал, где ЦСКА закончит сезон РПЛ
00:15
1
Примера. «Барселона» добыла волевую победу над «Севильей» благодаря хет-трику Рафиньи
Вчера, 23:58
Жена Батракова тремя словами отреагировала на разгромное поражение «Галатасарая»
Вчера, 23:49
1
Рафинья повторил достижение Месси и Роналду
Вчера, 23:32
1
ВидеоВинисиус на тренировке схватил за грудки партнера по «Реалу»
Вчера, 23:00
Статистика Батракова в матче «Трабзонспор» – «Галатасарай» (4:0)
Вчера, 22:38
1
Глушаков – о футболисте «Спартака»: «Не могу понять, почему к нему такое отношение»
Вчера, 22:29
3
Мостовой назвал игроков «Зенита», соответствующих уровню «Барселоны»
Вчера, 22:19
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+