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Владимир Бесчастных
Главные новости
ЦСКА обвинили в подкупе судей в победном Кубке УЕФА, Промеса объявили в розыск в России, массовое отравление в «Сочи» и другие новости
01:11
Мостовой прокомментировал ничью ЦСКА и «Спартака»
1
01:00
Юран выдвинул ультиматум руководству «Пари НН»
2
00:46
Экс-арбитр Федотов указал на две ошибки Казарцева против «Спартака» в дерби с ЦСКА
3
25 апреля
18:30
Топ-5 футболистов, игравших и за «Спартак», и за ЦСКА – один из них тренирует сборную, а другой провалил допинг-тест
1
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Все новости
00:31
Реакция Заремы на нулевую ничью ЦСКА и «Спартака»
4
00:16
«Ахмат» потребует расследования ситуации с отравлением в «Сочи»
2
25 апреля
23:56
АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Брайтон» (4:0) и обогнал в таблице «Ливерпуль»
23:44
Федотов оценил результат дерби ЦСКА – «Спартак»
4
23:29
«Стыдно»: тренер «Сочи» Морено высказался о проведении матча с «Ахматом», несмотря на массовое отравление
5
23:17
Тренер «Спартака» Слишкович прокомментировал нулевую ничью с ЦСКА
6
22:57
Фото
Экс-арбитр Федотов изменил мнение по эпизоду с рукой Чалова: «Это пенальти»
8
22:45
Казарцев, возможно, по ошибке показал желтую карточку Дуарте – из-за нее спартаковец пропустит дерби с «Локомотивом»
18
22:30
Видео
Обзор матча «Ахмат» – «Сочи» голы и лучшие моменты (Видео)
22:30
РПЛ. «Ахмат» в скандальном матче обыграл «Сочи» (1:0) и покинул зону вылета
21
22:27
РПЛ. ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью (0:0) в московском дерби
152
22:11
Тренер «Фейеноорда» прокомментировал информацию о переговорах с «Ливерпулем»
21:55
В РФС объяснили свой отказ переносить игру «Ахмат» – «Сочи»
8
21:44
Серия А. «Рома» вырвала победу над «Удинезе» на 95-й минуте в доигровке матча
21:33
Фото
Экс-арбитр Федотов разобрал эпизод с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА за руку Чалова
9
21:21
Испанским командам грозит отстранение от еврокубков
2
21:09
Экс-президент РФС: «Мы преувеличиваем значимость «Спартака» – сейчас это команда третьего-пятого места, не больше»
14
20:53
«Сочи» просил перенести матч с «Ахматом» после отравления 14 игроков – им отказали
16
20:40
Реакция Габулова на обвинения ЦСКА в подкупе судей в победном Кубке УЕФА
2
20:24
14 футболистов «Сочи» отравились в Грозном перед матчем с «Ахматом»: «У нас даже некем их заменить»
11
20:15
РПЛ. «Крылья Советов» минимально победили «Факел» (1:0) и вошли в топ-5 лиги
3
20:14
Видео
Обзор матча «Факел» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
19:54
Стали известны стартовые составы на матч «Ахмат» – «Сочи»: 25 апреля
19:50
Камило из «Ахмата» назвал лучшего бразильца в истории РПЛ
19:40
Роналдо прокомментировал гол «Уралу»
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19:26
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19:21
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Владимир Бесчастных
Статьи
Владимир Бесчастных - статьи
Имя
Владимир
Отчество
Евгеньевич
Фамилия
Бесчастных
Команда
Завершил карьеру
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
1 апреля 1974 (50 лет)
Рост
183
Вес
76
Статистика
Новости
Статьи
Посты
03.04.2024 08:00
Испанский клуб исключил его из состава, а он приехал в сборную и вывел Россию на чемпионат мира! Догадались, о ком речь?
Вспомним, как играл один из лучших футболистов в истории страны.
2
Россия
Казахстан
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