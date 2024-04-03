Испанский клуб исключил его из состава, а он приехал в сборную и вывел Россию на чемпионат мира! Догадались, о ком речь?

Вспомним, как играл один из лучших футболистов в истории страны.

В ленте спортивных новостей едва не осталось незамеченным короткое сообщение: «Владимиру Бесчастных – 50 лет». Подумалось: как это – 50? Ведь он совсем недавно еще играл за сборную России и приводил «Спартак» к очередному чемпионству! Но нет, это не первоапрельская шутка. Одному из лучших российских футболистов 90-х и начала 2000-х годов и вправду уже «полтинник».

Его биография – это история российского футбола тех времен в миниатюре. Воспитанник московского «Динамо», Бесчастных начинал взрослую карьеру в «Спартаке». Дебютировал за основной состав в историческом для клуба матче – первой игре красно-белой команды в чемпионатах России. 32 года назад, в конце марта 1992-го, «Спартак» принимал самарские «Крылья Советов». Еще за сутки до той встречи Бесчастных, игрок дубля, даже не думал о возможном дебюте за «основу». Но «Спартак» не успел заявить нескольких опытных нападающих, и Олег Романцев в срочном порядке вызвал юного форварда в Тарасовку.

В Москве тогда было холодно и снежно. Матч между «Спартаком» и «Крыльями Советов» провели в манеже ЦСКА на искусственном покрытии. Уже на 6 минуте Бесчастных забил первый спартаковский гол в истории чемпионатов России. Он головой замкнул передачу с фланга. Вскоре после этого Игорь Ледяхов увеличил преимущество столичного клуба. В начале второго тайма Бесчастных оформил дубль. «Спартак» в тот день добился убедительной победы – 5:0. Бесчастных через несколько дней исполнилось 18 лет.

В том сезоне длинноволосый форвард забил во всех турнирах 9 голов. Он стал не только чемпионом России, но и обладателем Кубка страны. В победном финальном матче с ЦСКА Бесчастных вновь отметился дублем. Турнир тогда считался переходным – от СССР к СНГ. Благодаря этому успеху старый советский трофей – Кубок СССР – навсегда переехал в музей «Спартака».

Нападающий провел в московской команде три сезона. Лучшие игроки чемпионата тогда стремились как можно скорее уехать в европейские топ-чемпионаты. Вот и Бесчастных летом 1994 года перешел в немецкий «Вердер», который тогда считался одним из лучших клубов Германии. В команду российского футболиста позвал главный тренер Отто Рехагель. Тот самый, который десятью годами позже приведет сборную Греции к сенсационной победе на чемпионате Европы.

Бесчастных отплатил тренеру качественной игрой и обилием голов. 20-летний нападающий быстро освоился в Бундеслиге. В первом же сезоне забил за «Вердер» 14 мячей. Бременский клуб тогда финишировал вторым, лишь на одно очко отстав от чемпиона – дортмундской «Боруссии». Рехагель пошел на повышение в «Баварию», а Бесчастных после прихода нового тренера потерял место в стартовом составе «Вердера».

Из-за отсутствия игровой практики форварду пришлось сменить клуб, а заодно и страну. Он отправился в Испанию – подписал контракт с «Расингом». Клуб из Сантандера, в отличие от бременцев, в своем чемпионате боролся не за чемпионство, а за сохранение прописки в высшем дивизионе. Бесчастных играл отлично – в двух первых сезонах забивал по 10 голов в Ла Лиге. Потом его перевели на фланг полузащиты, где россиянин был не так эффективен.

Но, несмотря на смену позиции и турнирные сложности «Расинга», Бесчастных провел в этом клубе сразу пять сезонов. Окончание его карьеры в команде, правда, получилось неудачным. Игрока вывели из основного состава и даже исключили из заявки. И это – накануне одного из важнейших международных турниров в карьере футболиста. Сборная России тогда боролась за право поехать на ЧМ-2002 в Японию и Южную Корею.

Владимиру повезло – главный тренер сборной Олег Романцев регулярно вызывал Бесчастных, даже несмотря сложности игрока в испанской клубе. И футболист доверие наставника оправдывал – в отборочном цикле забивал регулярно. Особенно эффектным вышел его гол в гостевом матче с югославами. Ролан Гусев навесил с фланга, и Бесчастных в эффектном прыжке отправил мяч в сетку. Россия победила – 1:0. После этого наша сборная еще и швейцарцев разгромила в решающем матче – 4:0, Бесчастных оформил хет-трик, и россияне вышли в финальную стадию мундиаля.

На турнире сборная России выступила плохо – не смогла выйти из группы. В игре с Японией Бесчастных не реализовал голевой момент – не попал по пустым воротам. Россияне проиграли со счетом 0:1, а потом уступили и бельгийцам. В том матче Владимир забил, но его гол не спас национальную команду – 3:2 в пользу Бельгии.

На тот турнир Бесчастных приехал, будучи игроком «Спартака». Из Сантандера он вернулся в родной клуб. С московской командой форвард вновь стал чемпионом – в 2001 году. А потом в клубе сменилось руководство. В «Спартаке» объявили об омоложении состава, и Бесчастных отправился в чемпионат Турции. Поиграл за «Фенербахче», но не очень успешно, вновь приехал в Россию, сменил на закате карьеры множество клубов. Заканчивал в Казахстане – поиграл за «Астану». После этого отучился на тренера. Сейчас Бесчастных работает в клубе «Родина» из Первого дивизиона – тренирует там нападающих.

И вот мы снова возвращаемся к этой цифре – 50. Прекрасный игрок, успешный бомбардир и настоящий чемпион Владимир Бесчастных 1 апреля отметил свой юбилей. И у нас появился повод вспомнить те великие матчи – 5:0 с «Крыльями Советов» в 1992-м, 1:0 с Югославией и 4:0 со Швейцарией десять лет спустя. Наверное, каждый болельщик со стажем может в этот момент подумать о чем-то своем. Освежить в памяти одну из сотен встреч, в которых участвовал Бесчастных. Посмотреть обзоры наиболее значимых игр. Погрузиться в атмосферу тех матчей. И понять – как же здорово нам тогда было.

С днем рождения, Володя!