|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|10
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.06.2005
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|0:0
|Томь (Томск)
|14.05.2005
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:2
|Амкар-Пермь (Пермь)
|30.04.2005
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|2:1
|Динамо (Москва)
|23.04.2005
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|0:2
|ФК Москва (Москва)
|17.04.2005
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|5:1
|Динамо (Москва)
|09.04.2005
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:0
|Сатурн (Раменское)
|02.04.2005
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|20.03.2005
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:1
|Торпедо (Москва)
|12.03.2005
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|4:1
|Динамо (Москва)