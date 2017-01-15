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Стефано Петтинари
Статистика
Стефано Петтинари - статистика
Завершил карьеру
27 января 1992 (34), Рим
#18 | Нападающий
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пескара
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
3 : 1
15.01.2017
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Палермо
1 : 1
22.12.2016
Пескара
1' - 90'
12'
Италия. Серия А, 17 тур
Пескара
0 : 3
18.12.2016
Болонья
65' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Кротоне
2 : 1
10.12.2016
Пескара
65' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Пескара
1 : 1
04.12.2016
Кальяри
59' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
3 : 2
27.11.2016
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Ювентус
3 : 0
19.11.2016
Пескара
1' - 65'
Италия. Серия А, 12 тур
Пескара
0 : 4
06.11.2016
Эмполи
71' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
1 : 0
30.10.2016
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Пескара
0 : 1
26.10.2016
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Удинезе
3 : 1
23.10.2016
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Пескара
1 : 1
15.10.2016
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Дженоа
1 : 1
25.09.2016
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Пескара
0 : 0
21.09.2016
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
3 : 0
17.09.2016
Пескара
Был в запасе
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