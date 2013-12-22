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Мариуш Алексе
Статистика
Мариуш Алексе - статистика
Завершил карьеру
22 февраля 1990 (36)
#11 | Нападающий
178 см | 72 кг
Румыния
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2013/2014
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сассуоло
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 17 тур
Сассуоло
0 : 1
22.12.2013
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Ювентус
4 : 0
15.12.2013
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Сассуоло
0 : 1
08.12.2013
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Кальяри
2 : 2
01.12.2013
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Рома
1 : 1
10.11.2013
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Сампдория
3 : 4
03.11.2013
Сассуоло
74' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Катания
0 : 0
27.10.2013
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Сассуоло
2 : 1
20.10.2013
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
3 : 1
06.10.2013
Сассуоло
77' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Сассуоло
2 : 2
29.09.2013
Лацио
80' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Наполи
1 : 1
25.09.2013
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Сассуоло
0 : 7
22.09.2013
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Верона
2 : 0
15.09.2013
Сассуоло
57' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Сассуоло
1 : 4
01.09.2013
Ливорно
1' - 64'
Италия. Серия А, 1 тур
Торино
2 : 0
25.08.2013
Сассуоло
65' - 90'
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