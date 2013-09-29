Мариуш Алексе - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Мариуш
|Фамилия
|Алексе
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|178
|Вес
|72
|Имя
|Мариуш
|Фамилия
|Алексе
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|178
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сассуоло
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.12.2013
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:1
|Фиорентина (Флоренция)
|15.12.2013
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|4:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|08.12.2013
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:1
|Кьево (Верона)
|01.12.2013
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|10.11.2013
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|03.11.2013
|74' -90'
|Сампдория (Генуя)
|3:4
|Сассуоло (Сассуоло)
|27.10.2013
|Был в запасе
|Катания (Катания)
|0:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|20.10.2013
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|06.10.2013
|77' -90'
|Парма (Парма)
|3:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|29.09.2013
|80' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:2
|Лацио (Рим)
|25.09.2013
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|22.09.2013
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:7
|Интер (Милан)
|15.09.2013
|57' -90'
|Верона (Верона)
|2:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|01.09.2013
|1' -64'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:4
|Ливорно (Ливорно)
|25.08.2013
|65' -90'
|Торино (Турин)
|2:0
|Сассуоло (Сассуоло)