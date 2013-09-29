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    Мариуш Алексе - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Мариуш
    Фамилия Алексе
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 февраля 1990 (33 года)
    Рост 178
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сассуоло 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.12.2013 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:1 Фиорентина (Флоренция)
    15.12.2013 Был в запасе Ювентус (Турин) 4:0 Сассуоло (Сассуоло)
    08.12.2013 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:1 Кьево (Верона)
    01.12.2013 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    10.11.2013 Был в запасе Рома (Рим) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    03.11.2013 74' -90' Сампдория (Генуя) 3:4 Сассуоло (Сассуоло)
    27.10.2013 Был в запасе Катания (Катания) 0:0 Сассуоло (Сассуоло)
    20.10.2013 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:1 Болонья (Болонья)
    06.10.2013 77' -90' Парма (Парма) 3:1 Сассуоло (Сассуоло)
    29.09.2013 80' -90' Сассуоло (Сассуоло) 2:2 Лацио (Рим)
    25.09.2013 Был в запасе Наполи (Неаполь) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    22.09.2013 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:7 Интер (Милан)
    15.09.2013 57' -90' Верона (Верона) 2:0 Сассуоло (Сассуоло)
    01.09.2013 1' -64' Сассуоло (Сассуоло) 1:4 Ливорно (Ливорно)
    25.08.2013 65' -90' Торино (Турин) 2:0 Сассуоло (Сассуоло)
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