Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 41 тур
Россия. Премьер-лига, 40 тур
Россия. Премьер-лига, 38 тур
Россия. Премьер-лига, 37 тур
Россия. Премьер-лига, 36 тур
Россия. Премьер-лига, 35 тур
Россия. Премьер-лига, 34 тур
Россия. Премьер-лига, 33 тур
Россия. Премьер-лига, 32 тур
Россия. Премьер-лига, 32 тур
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Россия. Премьер-лига, 19 тур