|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|12
|0
|0
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.04.2012
|46' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|2:1
|Волга (Нижний Новгород)
|21.04.2012
|Был в запасе
|Волга (Нижний Новгород)
|2:0
|Томь (Томск)
|06.04.2012
|Был в запасе
|Волга (Нижний Новгород)
|0:0
|Крылья Советов (Самара)
|31.03.2012
|Был в запасе
|Волга (Нижний Новгород)
|2:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|26.03.2012
|1' -90'
|Ахмат (Грозный)
|1:3
|Волга (Нижний Новгород)
|17.03.2012
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:2
|Краснодар (Краснодар)
|12.03.2012
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:0
|Волга (Нижний Новгород)
|03.03.2012
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:0
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|26.11.2011
|Был в запасе
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Волга (Нижний Новгород)
|51'
|01.10.2011
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|0:0
|Амкар-Пермь (Пермь)
|19' 90'
|24.09.2011
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|3:1
|Волга (Нижний Новгород)
|11.09.2011
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|2:1
|Волга (Нижний Новгород)
|19'
|21.08.2011
|1' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|5:0
|Волга (Нижний Новгород)
|14.08.2011
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|0:0
|Локомотив (Москва)
|06.08.2011
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|0:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|30'