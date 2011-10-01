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    Дани Бондарв - статистика

    #12 | Защитник
    Имя Дани
    Фамилия Бондарв
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 февраля 1987 (36 лет)
    Рост 177
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волга 12 0 0 3 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.04.2012 46' -90' Краснодар (Краснодар) 2:1 Волга (Нижний Новгород)
    21.04.2012 Был в запасе Волга (Нижний Новгород) 2:0 Томь (Томск)
    06.04.2012 Был в запасе Волга (Нижний Новгород) 0:0 Крылья Советов (Самара)
    31.03.2012 Был в запасе Волга (Нижний Новгород) 2:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    26.03.2012 1' -90' Ахмат (Грозный) 1:3 Волга (Нижний Новгород)
    17.03.2012 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 1:2 Краснодар (Краснодар)
    12.03.2012 1' -90' Томь (Томск) 1:0 Волга (Нижний Новгород)
    03.03.2012 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 1:0 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    26.11.2011 Был в запасе Крылья Советов (Самара) 1:0 Волга (Нижний Новгород)
    51'
    01.10.2011 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 0:0 Амкар-Пермь (Пермь)
    19' 90'
    24.09.2011 1' -90' ЦСКА (Москва) 3:1 Волга (Нижний Новгород)
    11.09.2011 1' -90' Анжи (Махачкала) 2:1 Волга (Нижний Новгород)
    19'
    21.08.2011 1' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 5:0 Волга (Нижний Новгород)
    14.08.2011 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 0:0 Локомотив (Москва)
    06.08.2011 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 0:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    30'
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