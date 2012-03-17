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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Волга - Краснодар
Волга - Краснодар: обзор матча 17 марта 2012
Волга
17.03.2012, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, группа B, 35 тур
1 : 2
Завершен
Краснодар
52'
Ш. Бибилов
49'
Ю. Мовсисян (П)
69'
А. Мартынович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Краснодар
Замена
О. Враньеш
️️️️
О. Марцваладзе
Желтая карточка
Н. Дринчич
Желтая карточка
А. Белозеров
Желтая карточка
Н. Тубич
Замена
А. Померко
️️️️
В. Рыжков
Замена
Н. Маляров
️️️️
Р. Аджинджал
ГОЛ! 1:2!
А. Мартынович
Пас отдал
О. Марцваладзе
Замена
И. Ламбарский
️️️️
И. Пикущак
Замена
О. Самсонов
️️️️
П. Голышев
ГОЛ! 1:1!
Ш. Бибилов
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ю. Мовсисян
Желтая карточка
Р. Аджинджал
Замена
П. Елич
️️️️
А. Харитонов
Травма
А. Харитонов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
63
Александр Белозеров
(К)
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
12
Дани Бондарв
ПЗ
5
Андрей Каряка
ЛП
9
Александр Шуленин
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
83
Александр Харитонов
ПП
21
Шота Бибилов
ЦФ
Краснодар
77
Нукри Ревишвили
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
(К)
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
20
Отар Марцваладзе
ЛП
26
Марсио Абреу
ЦП
18
Никола Дринчич
ЦП
72
Павел Голышев
ПП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Волга
31
Виталий Астахов
ВР
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
10
Петар Елич
ЦФ
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
10
Илья Петров
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
4-5-1
41
Кержаков
3
Гетигежев
63
Белозеров
26
Бендзь
12
Бондарв
5
Каряка
9
Шуленин
20
Аджинджал
28
Рыжков
83
Харитонов
21
Бибилов
4-4-2
77
Ревишвили
14
Мартынович
25
Амисулашвили
4
Тубич
33
Анджелкович
72
Голышев
26
Абреу
18
Дринчич
20
Марцваладзе
14
Мовсисян
10
Пикущак
28
Рыжков
20
Померко
20
Померко
28
Рыжков
20
Аджинджал
7
Маляров
7
Маляров
20
Аджинджал
83
Харитонов
10
Елич
10
Елич
83
Харитонов
20
Марцваладзе
22
Враньеш
22
Враньеш
20
Марцваладзе
10
Пикущак
19
Ламбарский
19
Ламбарский
10
Пикущак
72
Голышев
36
Самсонов
36
Самсонов
72
Голышев
Остались в запасе
Волга
Краснодар
31
Виталий Астахов
ВР
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
77
Руслан Паштов
ПП
1
Евгений Городов
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
10
Илья Петров
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
31
Виталий Астахов
ВР
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
77
Руслан Паштов
ПП
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
10
Илья Петров
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Волга - Краснодар
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
Цветнов Анатолий (Москва)
Богач Николай (Люберцы)
Стадион:
Северный
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 13:40 (прямая)
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