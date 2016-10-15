Леон Бест - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Леон
|Фамилия
|Бест
|Команда
|Ипсвич Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 сентября 1986 (36 лет)
|Рост
|186
|Вес
|91
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Леон
|Фамилия
|Бест
|Команда
|Ипсвич Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 сентября 1986 (36 лет)
|Рост
|186
|Вес
|91
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ипсвич Таун
|10
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.01.2017
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|3:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|30.12.2016
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|2:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|26.12.2016
|45' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:2
|Фулхэм (Лондон)
|03.12.2016
|67' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|2:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|26.11.2016
|80' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|3:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|05.11.2016
|Был в запасе
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|1:2
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|29.10.2016
|66' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|2:2
|Ротерхэм (Шеффилд)
|22.10.2016
|1' -45'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|3:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|18.10.2016
|1' -83'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|2:0
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|15.10.2016
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|01.10.2016
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:1
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|27.09.2016
|1' -61'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:0
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|24.09.2016
|25' -90'
|Лидс (Лидс)
|1:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|17.09.2016
|88' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:0
|Астон Вилла (Бирмингем)
|13.09.2016
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|0:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|09.09.2016
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|2:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)