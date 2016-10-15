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    Леон Бест - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Леон
    Фамилия Бест
    Команда Ипсвич Таун
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 сентября 1986 (36 лет)
    Рост 186
    Вес 91
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ипсвич Таун 10 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.01.2017 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 3:2 Блэкберн (Блэкберн)
    30.12.2016 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 2:1 Бристоль Сити (Бристоль)
    26.12.2016 45' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:2 Фулхэм (Лондон)
    03.12.2016 67' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 2:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    26.11.2016 80' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 3:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    05.11.2016 Был в запасе Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 1:2 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    29.10.2016 66' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 2:2 Ротерхэм (Шеффилд)
    22.10.2016 1' -45' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 3:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    18.10.2016 1' -83' Ипсвич Таун (Ипсвич) 2:0 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    15.10.2016 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 0:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    01.10.2016 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:1 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    27.09.2016 1' -61' Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:0 Брайтон (Брайтон & Хов)
    24.09.2016 25' -90' Лидс (Лидс) 1:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    17.09.2016 88' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:0 Астон Вилла (Бирмингем)
    13.09.2016 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 0:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    09.09.2016 Был в запасе Рединг (Рединг) 2:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
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