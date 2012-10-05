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    Иржи Йеслинек - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Иржи
    Фамилия Йеслинек
    Команда Кривбасс
    Состав Основной
    Родной город Прага
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 сентября 1987 (35 лет)
    Рост 178
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кривбасс 16 0 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.04.2013 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 2:0 Таврия (Симферополь)
    09.03.2013 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 3:0 Заря (Луганск)
    30.11.2012 1' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 0:2 Шахтер (Донецк)
    23.11.2012 1' -81' Черноморец (Одесса) 2:0 Кривбасс (Кривой Рог)
    18.11.2012 1' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 3:2 Ворскла (Полтава)
    10.11.2012 1' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 1:0 Волынь (Луцк)
    04.11.2012 63' -90' Карпаты (Львов) 6:0 Кривбасс (Кривой Рог)
    27.10.2012 74' -90' Говерла (Ужгород) 1:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    21.10.2012 62' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 1:1 Арсенал (Киев)
    65'
    05.10.2012 1' -57' Металлург (Донецк) 6:2 Кривбасс (Кривой Рог)
    30.09.2012 1' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 5:0 Металлург (Запорожье)
    4'
    16.09.2012 1' -73' Таврия (Симферополь) 2:0 Кривбасс (Кривой Рог)
    01.09.2012 74' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 1:2 Мариуполь (Мариуполь)
    26.08.2012 68' -90' Металлист (Харьков) 3:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    18.08.2012 46' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 0:0 Днепр (Днепр)
    11.08.2012 Был в запасе Заря (Луганск) 0:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    03.08.2012 1' -74' Кривбасс (Кривой Рог) 0:1 Динамо (Киев)
    29.07.2012 Был в запасе Шахтер (Донецк) 1:0 Кривбасс (Кривой Рог)
    20.07.2012 55' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 1:0 Черноморец (Одесса)
    15.07.2012 46' -90' Ворскла (Полтава) 0:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    68'
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