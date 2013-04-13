Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Иржи Йеслинек - статистика

Завершил карьеру
30 сентября 1987 (38), Прага
#9 | Нападающий
178 см | 70 кг
Чехия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кривбасс
16
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Кривбасс
2 : 0
13.04.2013
Таврия
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Кривбасс
3 : 0
09.03.2013
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
Кривбасс
0 : 2
30.11.2012
Шахтер
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
Черноморец
2 : 0
23.11.2012
Кривбасс
1' - 81'
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
Кривбасс
3 : 2
18.11.2012
Ворскла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
Кривбасс
1 : 0
10.11.2012
Волынь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Карпаты
6 : 0
04.11.2012
Кривбасс
63' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
Говерла
1 : 1
27.10.2012
Кривбасс
74' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
Кривбасс
1 : 1
21.10.2012
Арсенал
62' - 90'
65'
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Металлург
6 : 2
05.10.2012
Кривбасс
1' - 57'
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Кривбасс
5 : 0
30.09.2012
Металлург
1' - 90'
4'
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Таврия
2 : 0
16.09.2012
Кривбасс
1' - 73'
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Кривбасс
1 : 2
01.09.2012
Мариуполь
74' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Металлист
3 : 1
26.08.2012
Кривбасс
68' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 0
18.08.2012
Днепр
46' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Заря
0 : 1
11.08.2012
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
Кривбасс
0 : 1
03.08.2012
Динамо К
1' - 74'
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
Шахтер
1 : 0
29.07.2012
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Кривбасс
1 : 0
20.07.2012
Черноморец
55' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
Ворскла
0 : 1
15.07.2012
Кривбасс
46' - 90'
68'
Главные новости
Писарский намерен идти в Федеральный суд Швейцарии
17:58
2
Колосков констатировал развал команды РПЛ
17:25
В РПЛ в ближайшие дни ожидаются минимум две отставки
16:29
2
«Утомил»: российского тренера отправили на пенсию
16:13
2
Реакция игроков «Енисея» на уход Ташуева: «Пусть идет с богом»
15:32
«Регламент имеет серую зону»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
15:27
3
ВидеоИгрок «Зенита-2» повторил знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
14:59
2
Сафонова обязали явиться в суд Москвы за день до матча с «Барселоной»
14:10
7
Стало известно, вернется ли Головин в РПЛ
13:47
Агент жестко разоблачил личность Галицкого: «Давным-давно стоит снять розовые очки»
13:31
19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+