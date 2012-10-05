Иржи Йеслинек - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Иржи
|Фамилия
|Йеслинек
|Команда
|Кривбасс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Прага
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 сентября 1987 (35 лет)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Имя
|Иржи
|Фамилия
|Йеслинек
|Команда
|Кривбасс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Прага
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 сентября 1987 (35 лет)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кривбасс
|16
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.04.2013
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|2:0
|Таврия (Симферополь)
|09.03.2013
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|3:0
|Заря (Луганск)
|30.11.2012
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:2
|Шахтер (Донецк)
|23.11.2012
|1' -81'
|Черноморец (Одесса)
|2:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|18.11.2012
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|3:2
|Ворскла (Полтава)
|10.11.2012
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:0
|Волынь (Луцк)
|04.11.2012
|63' -90'
|Карпаты (Львов)
|6:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|27.10.2012
|74' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|21.10.2012
|62' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:1
|Арсенал (Киев)
|65'
|05.10.2012
|1' -57'
|Металлург (Донецк)
|6:2
|Кривбасс (Кривой Рог)
|30.09.2012
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|5:0
|Металлург (Запорожье)
|4'
|16.09.2012
|1' -73'
|Таврия (Симферополь)
|2:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|01.09.2012
|74' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:2
|Мариуполь (Мариуполь)
|26.08.2012
|68' -90'
|Металлист (Харьков)
|3:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|18.08.2012
|46' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:0
|Днепр (Днепр)
|11.08.2012
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|0:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|03.08.2012
|1' -74'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:1
|Динамо (Киев)
|29.07.2012
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|1:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|20.07.2012
|55' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:0
|Черноморец (Одесса)
|15.07.2012
|46' -90'
|Ворскла (Полтава)
|0:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|68'