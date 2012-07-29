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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Кривбасс
Шахтер - Кривбасс: обзор матча 29 июля 2012
Шахтер
29.07.2012, воскресенье, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Кривбасс
90+3'
Фернандиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Кривбасс
90'
+4
Замена
Д. Дедечко
️️️️
Д. Матич
ГОЛ! 1:0!
Фернандиньо
Пас отдал
Д. Срна
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
А. Штанько
88'
Замена
А. Антонов
️️️️
С. Самодин
78'
Замена
М. Бабатунде
️️️️
Р. Валеев
Желтая карточка
Е. Селезнев
68'
Замена
М. Девич
️️️️
В. Шевчук
68'
64'
Вторая желтая
М. Бартулович
Замена
Илсиньо
️️️️
Д. Коста
61'
Замена
Е. Селезнев
️️️️
Л. Адриано
54'
50'
Вторая желтая
В. Лисицкий
41'
Желтая карточка
В. Федорив
36'
Желтая карточка
В. Лисицкий
19'
Желтая карточка
М. Бартулович
Желтая карточка
Д. Срна
17'
Красная карточка
А. Кучер
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
11
Алекс Тейшейра
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
22
Виталий Лисицкий
(К)
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
21
Младен Бартулович
ЛВ
28
Дарьян Матич
ЦП
20
Павел Пашаев
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
88
Ринар Валеев
ПВ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Шахтер
35
Богдан Шуст
ВР
14
Василий Кобин
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
77
Илсиньо
ПВ
9
Эдуардо
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Кривбасс
1
Виталий Рева
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
69
Денис Дедечко
ЦП
79
Михел Бабатунде
ЦП
9
Иржи Йеслинек
ЦФ
69
Алексей Антонов
ЦФ
4-3-2-1
30
Пятов
13
Шевчук
50
Кучер
44
Ракицкий
33
Срна
22
Мхитарян
3
Хюбшман
5
Фернандиньо
11
Тейшейра
11
Коста
4
Адриано
4-3-2-1
55
Штанько
3
Лобжанидзе
22
Лисицкий
90
Петров
24
Федорив
28
Матич
20
Пашаев
23
Канкава
88
Валеев
21
Бартулович
22
Самодин
11
Коста
77
Илсиньо
77
Илсиньо
11
Коста
4
Адриано
11
Селезнев
11
Селезнев
4
Адриано
13
Шевчук
32
Девич
32
Девич
13
Шевчук
28
Матич
69
Дедечко
69
Дедечко
28
Матич
88
Валеев
79
Бабатунде
79
Бабатунде
88
Валеев
22
Самодин
69
Антонов
69
Антонов
22
Самодин
Остались в запасе
Шахтер
Кривбасс
35
Богдан Шуст
ВР
14
Василий Кобин
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
1
Виталий Рева
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
9
Иржи Йеслинек
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Остались в запасе
35
Богдан Шуст
ВР
14
Василий Кобин
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
9
Эдуардо
ЦФ
Остались в запасе
1
Виталий Рева
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
9
Иржи Йеслинек
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Олег Таран
Статистика матча Шахтер - Кривбасс
2
1
2
4
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
Донбасс-Арена
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