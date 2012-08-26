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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Кривбасс
Металлист - Кривбасс: обзор матча 26 августа 2012
Металлист
26.08.2012, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
3 : 1
Завершен
Кривбасс
13'
К. Хавьер (П)
50'
Марлос
53'
Эдмар
81'
Д. Канкава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Кривбасс
90'
+3
Желтая карточка
М. Бартулович
Замена
С. Бланко
️️️️
Марлос
82'
81'
ГОЛ! 3:1!
Д. Канкава
Пас отдал
Д. Лепа
Желтая карточка
О. Шелаев
80'
Замена
С. Пшеничных
️️️️
К. Хавьер
77'
68'
Замена
И. Йеслинек
️️️️
А. Яколиш
62'
Желтая карточка
Д. Лепа
Замена
Виллиан
️️️️
Х. Соса
61'
60'
Замена
Д. Лепа
️️️️
Д. Дедечко
59'
Замена
С. Балич
️️️️
К. Петров
Желтая карточка
Эдмар
54'
ГОЛ! 3:0!
Эдмар
Пас отдал
В. Лысенко
53'
ГОЛ! 2:0!
Марлос
Пас отдал
К. Хавьер
50'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Хавьер
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
8
Эдмар
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
10
Марлос
ПВ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
28
Дарьян Матич
ЛЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
3
Уча Лобжанидзе
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ПЗ
90
Кирилл Петров
ЛП
23
Джаба Канкава
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
70
Антонио Яколиш
ПВ
21
Младен Бартулович
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
Кривбасс
1
Виталий Рева
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
77
Александр Иващенко
ЦФ
9
Иржи Йеслинек
ЦФ
3-1-3-2-1
29
Горяинов
13
Фининьо
18
Гуйе
6
Торсильери
5
Шелаев
19
Торрес
8
Эдмар
7
Соса
10
Хавьер
10
Марлос
7
Лысенко
4-4-1-1
55
Штанько
22
Лисицкий
23
Шершун
3
Лобжанидзе
28
Матич
88
Валеев
23
Канкава
69
Дедечко
90
Петров
70
Яколиш
21
Бартулович
10
Хавьер
19
Пшеничных
19
Пшеничных
10
Хавьер
10
Марлос
29
Бланко
29
Бланко
10
Марлос
7
Соса
11
Виллиан
11
Виллиан
7
Соса
90
Петров
74
Балич
74
Балич
90
Петров
69
Дедечко
11
Лепа
11
Лепа
69
Дедечко
70
Яколиш
9
Йеслинек
9
Йеслинек
70
Яколиш
Остались в запасе
Металлист
Кривбасс
81
Владимир Дишленкович
ВР
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
1
Виталий Рева
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
22
Сергей Самодин
ЦФ
77
Александр Иващенко
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Остались в запасе
81
Владимир Дишленкович
ВР
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Остались в запасе
1
Виталий Рева
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
22
Сергей Самодин
ЦФ
77
Александр Иващенко
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Статистика матча Металлист - Кривбасс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
ОСК Металлист
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