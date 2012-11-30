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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Шахтер
Кривбасс - Шахтер: обзор матча 30 ноября 2012
Кривбасс
30.11.2012, пятница, 21:00
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
0 : 2
Завершен
Шахтер
28'
Г. Мхитарян
47'
А. Тейшейра
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кривбасс - Шахтер
Замена
А. Иващенко
️️️️
С. Самодин
82'
75'
Замена
Д. Коста
️️️️
А. Тейшейра
74'
Замена
Илсиньо
️️️️
Д. Срна
Красная карточка
А. Антонов
68'
Желтая карточка
Д. Дедечко
67'
Замена
С. Балич
️️️️
В. Сердюк
59'
58'
Замена
М. Девич
️️️️
Эдуардо
Замена
Д. Дедечко
️️️️
Р. Валеев
54'
50'
Вторая желтая
Фернандиньо
48'
Желтая карточка
Фернандиньо
47'
ГОЛ! 0:2!
А. Тейшейра
28'
ГОЛ! 0:1!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Виллиан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
(К)
ЦЗ
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
21
Младен Бартулович
ЛП
88
Ринар Валеев
ЦП
28
Дарьян Матич
ЦП
9
Иржи Йеслинек
ПП
69
Алексей Антонов
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
5
Фернандиньо
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
11
Алекс Тейшейра
ПВ
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Кривбасс
91
Игорь Иваненко
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
79
Михел Бабатунде
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
77
Александр Иващенко
ЦФ
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
2
Алексей Полянский
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
77
Илсиньо
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
4-4-2
55
Штанько
4
Сердюк
23
Шершун
22
Лисицкий
3
Лобжанидзе
21
Бартулович
88
Валеев
28
Матич
9
Йеслинек
22
Самодин
69
Антонов
4-2-1-2-1
30
Пятов
33
Срна
44
Ракицкий
50
Кучер
15
Рац
27
Степаненко
5
Фернандиньо
22
Мхитарян
11
Тейшейра
10
Виллиан
9
Эдуардо
4
Сердюк
74
Балич
74
Балич
4
Сердюк
88
Валеев
69
Дедечко
69
Дедечко
88
Валеев
22
Самодин
77
Иващенко
77
Иващенко
22
Самодин
11
Тейшейра
11
Коста
11
Коста
11
Тейшейра
33
Срна
77
Илсиньо
77
Илсиньо
33
Срна
9
Эдуардо
32
Девич
32
Девич
9
Эдуардо
Остались в запасе
Кривбасс
Шахтер
91
Игорь Иваненко
ВР
90
Кирилл Петров
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
79
Михел Бабатунде
ЦП
Главный тренер
Олег Таран
31
Дентиньо
ЦФ
1
Антон Каниболоцкий
ВР
2
Алексей Полянский
ЦЗ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
91
Игорь Иваненко
ВР
90
Кирилл Петров
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
79
Михел Бабатунде
ЦП
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
1
Антон Каниболоцкий
ВР
2
Алексей Полянский
ЦЗ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Кривбасс - Шахтер
1
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Жабченко
(Краснодар)
Стадион:
Металлург
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