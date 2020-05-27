Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Лукас Билья
Новости
Лукас Билья - новости
Завершил карьеру
30 января 1986 (40), Мерседес
#6 | Полузащитник
178 см | 74 кг
Аргентина
Статистика
Новости
Трансферы
Билья – после просмотра «Последний танец»: «Хочу увидеть сцену, подобную той, где Джордан обнимает трофей НБА, только с Месси и кубком мира»
2020.05.27 08:34
1
Билья: «Италия недооценила проблему и игнорировала установленные правила»
2020.03.17 07:44
«Милан» решил оштрафовать Кесси и Билью за потасовку во время матча с «Интером»
2019.03.22 13:54
Билья успешно перенес операцию. Он выбыл на четыре месяца
2018.11.09 11:27
Билья: «Надеемся, что к марту «Милан» будет в топ-4»
2018.09.13 10:56
1
Билья: «Я бы хотел продлить контракт с «Миланом»
2018.09.13 08:40
Билья не сыграет в товарищеском матче с Россией; вместо него вызван Инсуа
2017.11.01 20:35
1
«Милан» установил рекорд по числу делегированных в национальные сборные игроков
2017.09.04 12:40
Билья не сможет дебютировать за «Милан» в августе
2017.08.11 21:26
Бонуччи и Билья сыграют в следующем матче «Милана» в Лиге Европы
2017.08.04 20:00
2
Гаттузо впечатлен трансферной активностью «Милана»
2017.07.28 10:42
4
Бонуччи и Билья не смогут дебютировать за «Милан» до 11 августа, клуб еще не опатил их трансферы
2017.07.27 00:40
3
Фото
«Милан» подписал с Бильей контракт на три года
2017.07.16 20:17
4
Видео
Билья сказал «Вперед, «Лацио» по пути на медосмотр для «Милана»
2017.07.16 13:42
6
Фото
Билья прошел медосмотр для «Милана»
2017.07.16 02:29
1
Билья ждет, пока «Милан» договорится с «Лацио»
2017.07.11 14:34
«Милан» рассматривает Крыховяка как альтернативу Билье
2017.06.21 09:07
1
Крыховяк заменит Билью в трансферных планах «Милана»
2017.06.12 09:33
2
Трансферы Бильи и Бальде обойдутся «Милану» в 50 миллионов
2017.06.08 07:08
3
В «Лацио» ждут решения Бильи о продлении контракта
2017.06.06 07:04
Билья перейдет из «Лацио» в «Милан» за 18 миллионов
2017.05.31 15:25
3
«Милан» договорился с хавбеком «Лацио» Бильей
2017.05.30 18:56
Спортивный директор «Лацио»: «Востребован ли Кейта? Да, он очень красивый парень»
2017.02.18 23:29
Серия А. Гол Сусо спас «Милан» от поражения в матче с «Лацио»
2017.02.14 00:42
3
Кубок Италии. «Лацио» обыграл «Интер» и вышел в полуфинал
2017.02.01 00:48
4
«Ливерпуль» заинтересовался травмированным игроком «Лацио» Бильей
2016.10.05 14:54
Билья может пропустить порядка трех месяцев
2016.09.26 17:31
Де Врей, Билья и Бальде Кейта входят в сферу интересов «Милана»
2016.09.15 10:29
«Интер» намерен приобрести Билью
2016.08.04 12:14
«Лацио» предложит Билье новый контракт со значительным увеличением зарплаты
2016.07.30 13:42
1
2
Главные новости
Агент прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
13:09
«Унион» обвинил Ямаля в 0:7 от «Баварии»
12:07
1
Европейский клуб отказался от Дзюбы
11:39
«Совсем неудачно»: Генич – об игроке «Спартака» в матче с «Факелом»
11:03
1
Нашелся тренер, готовый взять Мостового в свой штаб
10:55
2
Канчельскис призвал российских футболистов уезжать из России
10:31
16
«Болельщики сильно обидятся»: Генич сказал горькую правду о клубе РПЛ
09:24
1
Ловчев раскрыл свое отношение к алкоголю
09:14
5
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+