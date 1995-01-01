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    Билья: «Италия недооценила проблему и игнорировала установленные правила»

    Полузащитник «Милана» Лукас Билья подверг критике властей Италии из-за распространившегося коронавируса.

    «Футбол – это спорт, в котором поставлены многие интересы, но теперь есть и другие приоритеты. Игроки должны поднять голову и сказать, что футбол должен быть остановлен, потому что никто не застрахован от заражения. Италия не только недооценила проблему, но и игнорировала установленные правила.

    Люди умирают не только от вируса, но и от болезней, не получая адекватную помощь. Из-за коронавируса другие люди со своими болезнями остаются без помощи», – заявил аргентинец.

    • В этом сезоне Билья сыграл в семи матчах.
    • Его контракт с клубом истекает нынешним летом.

    Источник: Football Italia

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