Билья: «Италия недооценила проблему и игнорировала установленные правила»

Полузащитник «Милана» Лукас Билья раскритиковал властей Италии из-за распространившегося коронавируса.
«Футбол – это спорт, в котором поставлены многие интересы, но теперь есть и другие приоритеты. Игроки должны поднять голову и сказать, что футбол должен быть остановлен, потому что никто не застрахован от заражения. Италия не только недооценила проблему, но и игнорировала установленные правила.
Люди умирают не только от вируса, но и от болезней, не получая адекватную помощь. Из-за коронавируса другие люди со своими болезнями остаются без помощи», – заявил аргентинец.
- В Италии всего инфицированы 27980 человек.
- По данным на вечер 16 марта, в стране за сутки скончались 349 человек.
- Всего за время эпидемии там зарегистрировано 2158 летальных исходов.
Источник: Football Italia