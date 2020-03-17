Билья: «Италия недооценила проблему и игнорировала установленные правила»

Полузащитник «Милана» Лукас Билья раскритиковал властей Италии из-за распространившегося коронавируса.

«Футбол – это спорт, в котором поставлены многие интересы, но теперь есть и другие приоритеты. Игроки должны поднять голову и сказать, что футбол должен быть остановлен, потому что никто не застрахован от заражения. Италия не только недооценила проблему, но и игнорировала установленные правила.

Люди умирают не только от вируса, но и от болезней, не получая адекватную помощь. Из-за коронавируса другие люди со своими болезнями остаются без помощи», – заявил аргентинец.