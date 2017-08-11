Билья не сможет дебютировать за «Милан» в августе

Полузащитник «Милана» Лукас Билья получил повреждение на тренировке. Об этом сообщил ресурс Football Italia. Срок восстановления аргентинца оценивается в четыре недели.

«Лукас Билья прошел обследование, которое подтвердило растяжение мышцы левого бедра», – говорится в официальном заявлении «россонери».

Билья пополнил состав команды Виченцо Монтеллы в июле, перейдя из «Лацио» за 20 миллионов евро. Из-за проблем с финансовыми процедурами считалось, что 31-летний футболист сыграет первый матч за новую команду 17 августа в рамках Лиги Европы против «Шкендии».