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    Билья не сможет дебютировать за «Милан» в августе

    Полузащитник «Милана» Лукас Билья получил повреждение на тренировке. Об этом сообщил ресурс Football Italia. Срок восстановления аргентинца оценивается в четыре недели.

    «Лукас Билья прошел обследование, которое подтвердило растяжение мышцы левого бедра», – говорится в официальном заявлении «россонери».

    Билья пополнил состав команды Виченцо Монтеллы в июле, перейдя из «Лацио» за 20 миллионов евро. Из-за проблем с финансовыми процедурами считалось, что 31-летний футболист сыграет первый матч за новую команду 17 августа в рамках Лиги Европы против «Шкендии».

    Источник: Football Italia

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    11.08.2017 21:26
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