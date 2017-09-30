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    Мэттью Лунд - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Мэттью
    Фамилия Лунд
    Команда Бертон Альбион
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 ноября 1990 (32 года)
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бертон Альбион 10 1 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.01.2018 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 6:0 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    25.11.2017 Был в запасе Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 0:2 Сандерленд (Сандерленд)
    21.11.2017 1' -90' Брентфорд (Лондон) 1:1 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    68'
    17.11.2017 1' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 1:3 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    04.11.2017 1' -90' Миллуолл (Лондон) 0:1 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    31.10.2017 1' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 2:4 Барнсли (Барнсли)
    38'
    28.10.2017 1' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 1:2 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    57'
    21.10.2017 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:0 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    13.10.2017 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 0:0 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    30.09.2017 Был в запасе Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 0:4 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    16.09.2017 Был в запасе Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 2:1 Фулхэм (Лондон)
    09.09.2017 1' -90' Лидс (Лидс) 5:0 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    18.08.2017 1' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 2:1 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    15.08.2017 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 2:0 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    26'
    12.08.2017 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 4:1 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    05.08.2017 1' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 0:1 Кардифф (Кардифф)
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