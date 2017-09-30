Мэттью Лунд - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Мэттью
|Фамилия
|Лунд
|Команда
|Бертон Альбион
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 ноября 1990 (32 года)
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Мэттью
|Фамилия
|Лунд
|Команда
|Бертон Альбион
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 ноября 1990 (32 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бертон Альбион
|10
|1
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.01.2018
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|6:0
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|25.11.2017
|Был в запасе
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|0:2
|Сандерленд (Сандерленд)
|21.11.2017
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|1:1
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|68'
|17.11.2017
|1' -90'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|1:3
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|04.11.2017
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|0:1
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|31.10.2017
|1' -90'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|2:4
|Барнсли (Барнсли)
|38'
|28.10.2017
|1' -90'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|1:2
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|57'
|21.10.2017
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:0
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|13.10.2017
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|0:0
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|30.09.2017
|Был в запасе
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|0:4
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|16.09.2017
|Был в запасе
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|2:1
|Фулхэм (Лондон)
|09.09.2017
|1' -90'
|Лидс (Лидс)
|5:0
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|18.08.2017
|1' -90'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|2:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|15.08.2017
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:0
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|26'
|12.08.2017
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|4:1
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|05.08.2017
|1' -90'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|0:1
|Кардифф (Кардифф)