Дамьен Перринелль - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Дамьен
|Фамилия
|Перринелль
|Команда
|Булонь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 сентября 1983 (39 лет)
|Рост
|187
|Вес
|83
|Имя
|Дамьен
|Фамилия
|Перринелль
|Команда
|Булонь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 сентября 1983 (39 лет)
|Рост
|187
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Булонь
|11
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2010
|85' -90'
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)
|1:0
|Ренн (Ренн)
|10.04.2010
|Был в запасе
|Ланс (Ланс)
|3:0
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)
|04.04.2010
|1' -90'
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)
|1:1
|Тулуза (Тулуза)
|28.03.2010
|33' -90'
|ПСЖ (Париж)
|3:0
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)
|20.03.2010
|Был в запасе
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)
|2:0
|Лорьян (Лорьян)
|23.12.2009
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|2:2
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)
|59' 15'
|16.12.2009
|1' -90'
|Лион (Лион)
|2:0
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)
|12.12.2009
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|2:0
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)
|06.12.2009
|1' -90'
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)
|2:1
|Ланс (Ланс)
|82'
|02.12.2009
|1' -90'
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)
|2:5
|ПСЖ (Париж)
|28.11.2009
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|1:0
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)
|19.09.2009
|Был в запасе
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)
|0:2
|Бордо (Бордо)
|12.09.2009
|81' -90'
|Валансьен (Валансьен)
|1:1
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)
|29.08.2009
|Был в запасе
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)
|0:0
|Осер (Осер)
|16.08.2009
|Был в запасе
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)
|2:1
|Гренобль (Гренобль)
|08.08.2009
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|3:0
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)