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    Дамьен Перринелль - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Дамьен
    Фамилия Перринелль
    Команда Булонь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 сентября 1983 (39 лет)
    Рост 187
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Булонь 11 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2010 85' -90' Булонь (Булонь-сюр-Мер) 1:0 Ренн (Ренн)
    10.04.2010 Был в запасе Ланс (Ланс) 3:0 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
    04.04.2010 1' -90' Булонь (Булонь-сюр-Мер) 1:1 Тулуза (Тулуза)
    28.03.2010 33' -90' ПСЖ (Париж) 3:0 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
    20.03.2010 Был в запасе Булонь (Булонь-сюр-Мер) 2:0 Лорьян (Лорьян)
    23.12.2009 1' -90' Ницца (Ницца) 2:2 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
    59' 15'
    16.12.2009 1' -90' Лион (Лион) 2:0 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
    12.12.2009 1' -90' Марсель (Марсель) 2:0 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
    06.12.2009 1' -90' Булонь (Булонь-сюр-Мер) 2:1 Ланс (Ланс)
    82'
    02.12.2009 1' -90' Булонь (Булонь-сюр-Мер) 2:5 ПСЖ (Париж)
    28.11.2009 1' -90' Тулуза (Тулуза) 1:0 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
    19.09.2009 Был в запасе Булонь (Булонь-сюр-Мер) 0:2 Бордо (Бордо)
    12.09.2009 81' -90' Валансьен (Валансьен) 1:1 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
    29.08.2009 Был в запасе Булонь (Булонь-сюр-Мер) 0:0 Осер (Осер)
    16.08.2009 Был в запасе Булонь (Булонь-сюр-Мер) 2:1 Гренобль (Гренобль)
    08.08.2009 1' -90' Ренн (Ренн) 3:0 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
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