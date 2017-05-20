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Абделхамид Эль-Каутари
Статистика
Абделхамид Эль-Каутари - статистика
Завершил карьеру
17 марта 1990 (36)
#4 | Защитник
180 см | 74 кг
Марокко | Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2016/2017
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Франция. Лига 1 2015/2016
Кубок Африканских Наций 2013
Франция. Лига 1 2013/2014
Лига чемпионов 2012/2013
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бастия
17
0
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Марсель
1 : 0
20.05.2017
Бастия
1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Бастия
2 : 0
14.05.2017
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
ПСЖ
5 : 0
06.05.2017
Бастия
1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Бордо
2 : 0
22.04.2017
Бастия
1' - 75'
68'
75'
Франция. Лига 1, 33 тур
Бастия
0 : 0
16.04.2017
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Дижон
1 : 2
08.04.2017
Бастия
1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Бастия
0 : 1
01.04.2017
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Метц
1 : 0
17.03.2017
Бастия
1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Бастия
0 : 0
04.03.2017
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Бастия
2 : 2
01.03.2017
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Анжер
3 : 0
25.02.2017
Бастия
1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Бастия
1 : 1
17.02.2017
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Тулуза
4 : 1
11.02.2017
Бастия
1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Монпелье
2 : 1
04.02.2017
Бастия
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Бастия
1 : 1
28.01.2017
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Бастия
2 : 0
10.12.2016
Метц
1' - 16'
Франция. Лига 1, 16 тур
Монако
5 : 0
03.12.2016
Бастия
1' - 74'
Франция. Лига 1, 15 тур
Бастия
1 : 1
30.11.2016
Бордо
84' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Ницца
1 : 1
27.11.2016
Бастия
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Бастия
1 : 1
19.11.2016
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Сент-Этьен
1 : 0
18.09.2016
Бастия
79' - 90'
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