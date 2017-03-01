Абделхамид Эль-Каутари - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Абделхамид
|Фамилия
|Эль-Каутари
|Команда
|Бастия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 марта 1990 (32 года)
|Рост
|180
|Вес
|74
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Абделхамид
|Фамилия
|Эль-Каутари
|Команда
|Бастия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 марта 1990 (32 года)
|Рост
|180
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бастия
|17
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.05.2017
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|1:0
|Бастия (Бастия)
|14.05.2017
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|2:0
|Лорьян (Лорьян)
|06.05.2017
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|5:0
|Бастия (Бастия)
|22.04.2017
|1' -75'
|Бордо (Бордо)
|2:0
|Бастия (Бастия)
|68' 75'
|16.04.2017
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|0:0
|Лион (Лион)
|08.04.2017
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|1:2
|Бастия (Бастия)
|01.04.2017
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|0:1
|Лилль (Лилль)
|17.03.2017
|1' -90'
|Метц (Метц)
|1:0
|Бастия (Бастия)
|04.03.2017
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|0:0
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|01.03.2017
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|2:2
|Нант (Нант)
|25.02.2017
|1' -90'
|Анжер (Анжер)
|3:0
|Бастия (Бастия)
|17.02.2017
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|1:1
|Монако (Монако)
|11.02.2017
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|4:1
|Бастия (Бастия)
|04.02.2017
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|2:1
|Бастия (Бастия)
|28.01.2017
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|1:1
|Кан (Кан)
|10.12.2016
|1' -16'
|Бастия (Бастия)
|2:0
|Метц (Метц)
|03.12.2016
|1' -74'
|Монако (Монако)
|5:0
|Бастия (Бастия)
|30.11.2016
|84' -90'
|Бастия (Бастия)
|1:1
|Бордо (Бордо)
|27.11.2016
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|1:1
|Бастия (Бастия)
|19.11.2016
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|1:1
|Монпелье (Монпелье)
|18.09.2016
|79' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|1:0
|Бастия (Бастия)