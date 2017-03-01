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    Абделхамид Эль-Каутари - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Абделхамид
    Фамилия Эль-Каутари
    Команда Бастия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 марта 1990 (32 года)
    Рост 180
    Вес 74
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бастия 17 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.05.2017 1' -90' Марсель (Марсель) 1:0 Бастия (Бастия)
    14.05.2017 1' -90' Бастия (Бастия) 2:0 Лорьян (Лорьян)
    06.05.2017 1' -90' ПСЖ (Париж) 5:0 Бастия (Бастия)
    22.04.2017 1' -75' Бордо (Бордо) 2:0 Бастия (Бастия)
    68' 75'
    16.04.2017 1' -90' Бастия (Бастия) 0:0 Лион (Лион)
    08.04.2017 1' -90' Дижон (Дижон) 1:2 Бастия (Бастия)
    01.04.2017 1' -90' Бастия (Бастия) 0:1 Лилль (Лилль)
    17.03.2017 1' -90' Метц (Метц) 1:0 Бастия (Бастия)
    04.03.2017 1' -90' Бастия (Бастия) 0:0 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    01.03.2017 1' -90' Бастия (Бастия) 2:2 Нант (Нант)
    25.02.2017 1' -90' Анжер (Анжер) 3:0 Бастия (Бастия)
    17.02.2017 1' -90' Бастия (Бастия) 1:1 Монако (Монако)
    11.02.2017 1' -90' Тулуза (Тулуза) 4:1 Бастия (Бастия)
    04.02.2017 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 2:1 Бастия (Бастия)
    28.01.2017 Был в запасе Бастия (Бастия) 1:1 Кан (Кан)
    10.12.2016 1' -16' Бастия (Бастия) 2:0 Метц (Метц)
    03.12.2016 1' -74' Монако (Монако) 5:0 Бастия (Бастия)
    30.11.2016 84' -90' Бастия (Бастия) 1:1 Бордо (Бордо)
    27.11.2016 Был в запасе Ницца (Ницца) 1:1 Бастия (Бастия)
    19.11.2016 Был в запасе Бастия (Бастия) 1:1 Монпелье (Монпелье)
    18.09.2016 79' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 1:0 Бастия (Бастия)
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