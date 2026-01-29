Введите ваш ник на сайте
Главная
Франция. Лига 1
Команды
Лион
Матис Де Карвалью
Статистика
Матис Де Карвалью - статистика
Лион
1 мая 2005 (20), Лион
#39 | Полузащитник
183 см
Португалия | Франция
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига Европы, 8 тур
Лион
4 : 2
29.01.2026
ПАОК
1' - 87'
Франция. Лига 1, 19 тур
Метц
2 : 5
25.01.2026
Лион
74' - 90'
Лига Европы, 7 тур
Янг Бойз
0 : 1
22.01.2026
Лион
90' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Лион
2 : 1
18.01.2026
Брест
Был в запасе
Франция. Кубок, 1/16 финала
Лилль
1 : 2
11.01.2026
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
1 : 3
03.01.2026
Лион
Был в запасе
Главные новости
Роналду одним словом описал победу «Аль-Насра» над 14-й командой чемпионата
01:11
Семак ответил, сколько еще новичков ждать в «Зените»
01:00
Черышева предостерегли от перехода в «Красаву»: «Могут быть проблемы с законом»
00:48
2
«Реал» отказался от двух полузащитников сборной Португалии
00:24
«Балтика» взяла на просмотр четырех игроков
Вчера, 23:50
Фото
«Крылья Советов» подписали еще одного форварда
Вчера, 23:42
Агент Монтеса прояснил будущее мексиканца в «Локомотиве»
Вчера, 23:35
«Панатинаикос» возобновил интерес к футболисту «Спартака»
Вчера, 23:23
2
ЦСКА объявил о возвращении Алеррандро в Бразилию
Вчера, 23:11
1
Игрок «Локомотива» пригрозил Галактионову саботажем
Вчера, 22:44
1
Все новости
