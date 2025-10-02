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Расписание матчей
Лига Европы 2025/2026
Лион - Зальцбург
Лион - Зальцбург: обзор матча 02 октября 2025
Лион
02.10.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 2 тур
2 : 0
Завершен
Зальцбург
11'
М. Сатриано
57'
Р. Клюйверт
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лион - Зальцбург
Завершен
Желтая карточка
Рубен Клюйверт
90'
Замена
Халис Мера
️️️️➡️️
Корентен Толиссо
87'
82'
Замена
Франс Кретциг
️️️️➡️️
Алекса Терзич
Замена
Enzo Molebe
️️️️➡️️
Мартин Сатриано
77'
Замена
Тайлер Мортон
️️️️➡️️
Таннер Тессманн
68'
Замена
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
️️️️➡️️
Николас Тальяфико
68'
Замена
Малик Фофана
️️️️➡️️
Адам Карабец
68'
68'
Замена
Карим Онисиво
️️️️➡️️
Петар Ратков
58'
Замена
Эдмунд Байду
️️️️➡️️
Йорбе Вертессен
58'
Замена
Сота Китано
️️️️➡️️
Мамади Дьямбу
58'
Замена
Керим Алайбегович
️️️️➡️️
Мусса Йео
ГОЛ! 2:0!
Рубен Клюйверт
Пас отдал
Адам Карабец
57'
51'
Желтая карточка
Мамади Дьямбу
ГОЛ! 1:0!
Мартин Сатриано
Пас отдал
Адам Карабец
11'
Пенальти не реализован
Павел Шулц
7'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Доминик Грейф
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
21
Рубен Клюйверт
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
39
Матис Де Карвалью
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
7
Адам Карабец
ЦП
8
Корентен Толиссо
(К)
ЦП
15
Павел Шулц
АП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Зальцбург
1
Александер Шлагер
(К)
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
23
Жоан Гаду
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
5
Сумайла Диабате
ОП
15
Мамади Дьямбу
ОП
49
Мусса Йео
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
20
Петар Ратков
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
Лион
62
Yvann Konan
ВР
20
Лассине Диарра
ВР
28
Téo Barisic
ЦЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
44
Халис Мера
ЦП
98
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Афонсу Морейра
ЛВ
11
Малик Фофана
ПВ
14
Enzo Molebe
ЦФ
11
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
Зальцбург
92
Салько Хамзич
ВР
52
Кристиан Завешицки
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
44
Янник Шустер
ЦЗ
37
Тим Труммер
ПЗ
19
Люка Гурна
ОП
7
Клемент Бишофф
ЦП
8
Сота Китано
АП
27
Керим Алайбегович
ЛВ
20
Эдмунд Байду
ПВ
9
Карим Онисиво
ЦФ
3-5-1-1
1
Грейф
3
Тальяфико
19
Ниахате
21
Клюйверт
39
Де Карвалью
6
Тессманн
7
Карабец
8
Толиссо
22
Мата
15
Шулц
10
Сатриано
4-2-1-1-2
1
Шлагер
22
Ляйнер
23
Гаду
14
Расмуссен
3
Терзич
5
Диабате
15
Дьямбу
49
Йео
14
Кьергор
11
Вертессен
20
Ратков
6
Тессманн
23
Мортон
23
Мортон
6
Тессманн
8
Толиссо
44
Мера
44
Мера
8
Толиссо
3
Тальяфико
98
Мэйтленд-Найлс
98
Мэйтленд-Найлс
3
Тальяфико
7
Карабец
11
Фофана
11
Фофана
7
Карабец
10
Сатриано
14
14
10
Сатриано
3
Терзич
13
Кретциг
13
Кретциг
3
Терзич
15
Дьямбу
8
Китано
8
Китано
15
Дьямбу
49
Йео
27
Алайбегович
27
Алайбегович
49
Йео
11
Вертессен
20
Байду
20
Байду
11
Вертессен
20
Ратков
9
Онисиво
9
Онисиво
20
Ратков
Остались в запасе
Лион
Зальцбург
62
Yvann Konan
ВР
20
Лассине Диарра
ВР
28
Téo Barisic
ЦЗ
17
Афонсу Морейра
ЛВ
11
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
92
Салько Хамзич
ВР
52
Кристиан Завешицки
ВР
44
Янник Шустер
ЦЗ
37
Тим Труммер
ПЗ
19
Люка Гурна
ОП
7
Клемент Бишофф
ЦП
Остались в запасе
62
Yvann Konan
ВР
20
Лассине Диарра
ВР
28
Téo Barisic
ЦЗ
17
Афонсу Морейра
ЛВ
11
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
Остались в запасе
92
Салько Хамзич
ВР
52
Кристиан Завешицки
ВР
44
Янник Шустер
ЦЗ
37
Тим Труммер
ПЗ
19
Люка Гурна
ОП
7
Клемент Бишофф
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Лион - Зальцбург
1
1
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
1
Нарушения
10
14
Офсайды
0
2
Количество передач
762
409
Сейвы
5
3
Точность передач %
91
82
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
2.42
0.38
Информация о матче
Главный судья:
Андрис Трейманис
(Кулдига)
Стадион:
Групама Стэдиум
Посещаемость:
31767
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4 : 2
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0 : 4
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