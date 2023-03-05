Юрий Бушман - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Бушман
|Команда
|Кызыл-Жар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киев
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 мая 1990 (32 года)
|Рост
|178
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Бушман
|Команда
|Кызыл-Жар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киев
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 мая 1990 (32 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кызыл-Жар
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Кайсар (Кызылорда)
|0:1
|Кызыл-Жар (Петропавловск)