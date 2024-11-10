Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур