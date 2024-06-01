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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Ордабасы - Жетысу
Ордабасы - Жетысу: обзор матча 01 июня 2024
Ордабасы
01.06.2024, суббота, 19:00
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
3 : 1
Завершен
Жетысу
21'
А. Беседин
32'
Е. Макаренко
35'
Ж. Яхшибоев
26'
Д. Усенов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ордабасы - Жетысу
90'
+4
Желтая карточка
Р. Орынбасар
Замена
З. Шехович
️️️️
Г. Суюмбаев
85'
Замена
С. Жарынбетов
️️️️
А. Тагыберген
78'
Замена
В. Садовский
️️️️
А. Беседин
78'
Замена
Ш. Умаров
️️️️
Ж. Яхшибоев
65'
Замена
А. Абикен
️️️️
Б. Исламхан
65'
64'
Замена
Р. Атыханов
️️️️
А. Добай
53'
Желтая карточка
С. Мужиков
46'
Замена
А. Жумабек
️️️️
М. Чиканчи
42'
Замена
А. Шрамченко
️️️️
Н. Даиров
ГОЛ! 3:1!
Ж. Яхшибоев
Пас отдал
Б. Исламхан
35'
ГОЛ! 2:1!
Е. Макаренко
Пас отдал
А. Тагыберген
32'
Желтая карточка
А. Беседин
28'
26'
ГОЛ! 1:1!
Д. Усенов
Пас отдал
М. Чиканчи
ГОЛ! 1:0!
А. Беседин
Пас отдал
Б. Исламхан
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
8
Евгений Макаренко
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
22
Султанбек Астанов
ПП
10
Жасур Яхшибоев
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Жетысу
45
Арсен Сиукаев
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
4
Гия Чадунели
ЦЗ
47
Данияр Усенов
ЦП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
7
Серикжан Мужиков
АП
11
Адильхан Добай
ПП
18
Динмухамед Караман
ПВ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Ордабасы
3
Златан Шехович
ЛЗ
93
Режиналдо
ПЗ
40
Ловро Квек
ОП
29
Самат Жарынбетов
ОП
96
Айбол Абикен
ЦП
11
Максим Федин
ПВ
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
17
Шахбоз Умаров
ПВ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Жетысу
39
Санжар Ерниязов
ВР
12
Орест Костик
ВР
80
Эливелтон
ЛЗ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
96
Алияр Мухаммед
ЛВ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
4-3-2-1
1
Шайзада
5
Суюмбаев
13
Турсынбай
32
Пластун
2
Малый
8
Макаренко
8
Тагыберген
22
Астанов
9
Исламхан
10
Яхшибоев
41
Беседин
4-3-2-1
45
Сиукаев
3
Даиров
5
Орынбасар
4
Чадунели
23
Балтабеков
11
Добай
67
Калмырза
47
Усенов
18
Караман
7
Мужиков
23
Чиканчи
5
Суюмбаев
3
Шехович
3
Шехович
5
Суюмбаев
8
Тагыберген
29
Жарынбетов
29
Жарынбетов
8
Тагыберген
9
Исламхан
96
Абикен
96
Абикен
9
Исламхан
10
Яхшибоев
17
Умаров
17
Умаров
10
Яхшибоев
41
Беседин
90
Садовский
90
Садовский
41
Беседин
11
Добай
67
Атыханов
67
Атыханов
11
Добай
3
Даиров
8
Шрамченко
8
Шрамченко
3
Даиров
23
Чиканчи
9
Жумабек
9
Жумабек
23
Чиканчи
Остались в запасе
Ордабасы
Жетысу
40
Ловро Квек
ОП
93
Режиналдо
ПЗ
11
Максим Федин
ПВ
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
80
Эливелтон
ЛЗ
39
Санжар Ерниязов
ВР
12
Орест Костик
ВР
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
96
Алияр Мухаммед
ЛВ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Остались в запасе
40
Ловро Квек
ОП
93
Режиналдо
ПЗ
11
Максим Федин
ПВ
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Остались в запасе
80
Эливелтон
ЛЗ
39
Санжар Ерниязов
ВР
12
Орест Костик
ВР
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
96
Алияр Мухаммед
ЛВ
Главный тренер
Александр Седнев
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Статистика матча Ордабасы - Жетысу
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ордабасы
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайрат
0 : 0
10.10.2026
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Жетысу
0 : 1
18.09.2026
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